Ölümlü kaza sonrası Alec Baldwin yeniden "Rust" filmi setinde

Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin çekimleri sırasında trajik bir kaza yaşanmıştı. Ünlü aktör Alec Baldwin, sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza’yı da ağır bir şekilde yaralamıştı.
Ölümlü kazadan bu yana duran set, yeniden hareketlendi. Alec Baldwin, kazanın ardından aynı filmin çekimlerine başladı.
65 yaşındaki Amerikalı aktör, görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak "kasıtsız adam öldürmeyle" suçlanmıştı.
Bir çocuk annesi Halyna Hutchins, Baldwin'in elindeki silahın yanlışlıkla ateşlenmesi sonucu vurularak hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra Baldwin aleyhindeki suçlamalar düşürülürken, Hutchins'in ailesi aktöre karşı açtıkları hukuk davasına devam etme kararı aldı.
Aile ile davanın devam etmesine kesin gözüyle bakılsa da bu, Baldwin'in, "Rust" filmini tamamlamaktan uzaklaştırmadı. Ünlü aktör, trajik olaydan neredeyse iki yıl sonra Montano'da filmin setinde görüntülendi.
Western türündeki filmin setinden yansıyan fotoğraflarda Baldwin, yine karakterine ait giysiler içinde ve atların yanında görülüyor.
Film çekimlerinin yeniden başlaması haberi, pek çok sinema seyircisinin tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, film için "boykot" çağrıları yaptı.
Şubat ayında filmin setinin Montana'ya taşınacağı doğrulanmış ve yapım şirketi Yellowstone Film Ranch'in kurucuları Hollywood Reporter'a şunları söylemişti:
"Tüm Rust yapım ekibinin Halyna'nın vizyonunu onurlandırmaya olan bağlılığı ve tutkusu bizi derinden etkiledi. Arkadaşı ve meslektaşı olarak Halyna'dan, sanatının derinliği ve pek çok kişi üzerinde bıraktığı kalıcı etki hakkında çok şey öğrendik. Vizyonunun gerçekleşmesinde rol oynamaktan ve bu filmi savunarak onun ilham verici mirasını ileriye taşımaktan onur duyuyoruz."
Halyna Hutchins’in ailesinin yasal temsilcileri, cuma günü yaptıkları açıklamada, ailenin hukuk davasına devam edeceğini doğruladı ve Baldwin'in "bu trajedide önemli bir rolü olduğu gerçeğinden kaçamayacağını" söyledi.
ABD'li avukat Gloria Allred, "Baldwin'in müvekkillerimiz için savaşmaya ve kazanmaya kararlı olduğumuzu ve onu Halyna Hutchins'e dolu bir silah doğrultmak, tetiği çekmek ve onu öldürmekten sorumlu tuttuğumuzu bilmesi gerekir" dedi.
Baldwin hakkında "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla açılan dava düşerken, yapımın silah sorumlusu Hannah Guttierez-Reed de "kasıtsız adam öldürme" suçlamalarıyla karşı karşıyaydı ve suçsuz olduğunu iddia etmişti. Guttierez-Reed hakkında açılan dava halen sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde New Mexico savcılarının Alec Baldwin aleyhindeki suçlamaları düşürmeye karar vermesinin ardından ünlü aktörün avukatları, "Bu trajik kazanın gerçekleri ve koşulları hakkında uygun bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyoruz" demişti.
Film setindeki kaza sonrası iki kez "kasıtsız adam öldürmek"le yargılanan Baldwin, Hutchins'in ölümünde güvenliği "pervasızca" hiçe saymakla suçlanmıştı.
Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.