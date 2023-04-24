Ölümlü kaza sonrası Alec Baldwin yeniden "Rust" filmi setinde

Şubat ayında filmin setinin Montana'ya taşınacağı doğrulanmış ve yapım şirketi Yellowstone Film Ranch'in kurucuları Hollywood Reporter'a şunları söylemişti:

"Tüm Rust yapım ekibinin Halyna'nın vizyonunu onurlandırmaya olan bağlılığı ve tutkusu bizi derinden etkiledi. Arkadaşı ve meslektaşı olarak Halyna'dan, sanatının derinliği ve pek çok kişi üzerinde bıraktığı kalıcı etki hakkında çok şey öğrendik. Vizyonunun gerçekleşmesinde rol oynamaktan ve bu filmi savunarak onun ilham verici mirasını ileriye taşımaktan onur duyuyoruz."