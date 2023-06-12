Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı

Star TV’nin pazartesi akşamları yayınlanan ve büyük bir hayranlıkla seyredilen dizisi "Ömer", sezon finalini görkemli bir davetle kutladı. Dizinin Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi isimlerden oluşan başarılı oyuncu kadrosu kutlamada bir araya geldi. Ömer karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, şalvar ve sandaletten oluşan tarzıyla dikkat çekti.

Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 1

Star TV’nin sevilen dizisi "Ömer" sezon finalini görkemli bir davetle kutladı. Davette dizinin başrol oyuncuları, yapım ekibi ve tüm set çalışanlarının dahil olduğu dev kadro bir araya geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 2

Eğlence dolu sezon finali kutlaması gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 3

Kutlamada, Ömer karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, şalvar ve sandaletten oluşan tarzıyla dikkat çekti.

Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 4

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı'nın oturduğu ve senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı ekranların sevilen dizisi Ömer heyecan dolu bir sezonu geride bıraktı.

Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 5

Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Onur Bilge, Serpil Gül, Gülçin Kültür Şahin gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, daha ilk sezonda reyting listelerinde ilk sırada yer almayı başardı.

Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 6

İşte Ömer kadrosunun veda yemeğinden kareler...

Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 7
Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 8
Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 9
Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 10
Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 11
Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 12
Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı - 13
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