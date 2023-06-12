Ömer dizisi ekibi sezon finalini görkemli bir davetle kutladı
Star TV’nin pazartesi akşamları yayınlanan ve büyük bir hayranlıkla seyredilen dizisi "Ömer", sezon finalini görkemli bir davetle kutladı. Dizinin Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar gibi isimlerden oluşan başarılı oyuncu kadrosu kutlamada bir araya geldi. Ömer karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, şalvar ve sandaletten oluşan tarzıyla dikkat çekti.
Star TV’nin sevilen dizisi "Ömer" sezon finalini görkemli bir davetle kutladı. Davette dizinin başrol oyuncuları, yapım ekibi ve tüm set çalışanlarının dahil olduğu dev kadro bir araya geldi.