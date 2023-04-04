Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'dan eşine doğum günü kutlaması

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de "Ömer Ademoğlu" karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı'nın doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'dan eşine doğum günü kutlaması - 1

Bir süredir "Ömer" dizisinin başrolünde yer alan Selahattin Paşalı, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Lara Paşalı'nın doğum gününü kutladı.

N-LIFE HABERLERİ

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'dan eşine doğum günü kutlaması - 2

"SENİ SEVİYORUZ"

Eşinin siyah beyaz fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına; "Doğum günün kutlu olsun annecik! Seni seviyoruz" notunu düştü.

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'dan eşine doğum günü kutlaması - 3

LARA PAŞALI KAYITSIZ KALAMADI

Selahattin Paşalı'ya kayıtsız kalmayan Lara Paşalı da paylaşımına "Seni çok seviyorum kocacığım" yorumunu yaptı.

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'dan eşine doğum günü kutlaması - 4

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Lara-Selahattin Paşalı çifti, kısa bir süre kızları Pera'yı kucaklarına almıştı.

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'dan eşine doğum günü kutlaması - 5

"BEN BU ÇOCUKLA EVLENECEĞİM"

Zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Lara Tümer, geçtiğimiz aylarda; "Eşinizle nasıl tanıştınız?" sorusuna yanıt vermişti.

Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'dan eşine doğum günü kutlaması - 6

Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını söyleyen Tümer, şu ifadeleri kullanmıştı:

"2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki ‘ben bu çocukla evleneceğim."

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