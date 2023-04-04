Ömer dizisinin Ömer'i Selahattin Paşalı'dan eşine doğum günü kutlaması

Bir süredir "Ömer" dizisinin başrolünde yer alan Selahattin Paşalı, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Lara Paşalı'nın doğum gününü kutladı.
Eşinin siyah beyaz fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına; "Doğum günün kutlu olsun annecik! Seni seviyoruz" notunu düştü.
Selahattin Paşalı'ya kayıtsız kalmayan Lara Paşalı da paylaşımına "Seni çok seviyorum kocacığım" yorumunu yaptı.
Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Lara-Selahattin Paşalı çifti, kısa bir süre kızları Pera'yı kucaklarına almıştı.
Zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Lara Tümer, geçtiğimiz aylarda; "Eşinizle nasıl tanıştınız?" sorusuna yanıt vermişti.
Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını söyleyen Tümer, şu ifadeleri kullanmıştı:
"2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki ‘ben bu çocukla evleneceğim."