'Ömer' dizisinin 'Ömer'i Selahattin Paşalı'ya eşinden doğum günü mesajı

Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını söyleyen Tümer, şu ifadeleri kullanmıştı:



"2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki ‘ben bu çocukla evleneceğim."