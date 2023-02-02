'Ömer' dizisinin 'Ömer'i Selahattin Paşalı'ya eşinden doğum günü mesajı

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi, gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görmeye devam ediyor.
Dizide 'Ömer Ademoğlu' karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz yıl Lara Tümer ile nikah masasına oturan ve kısa bir süre sonra kızı Pera'yı kucağına alan ünlü oyuncu, 2 Şubat tarihinde 33 yaşına bastı. Lara Paşalı da eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Lara Paşalı, eşi Selahattin Paşalı'ya "İyi ki zamanında seni gözüme kestirdim de bugün 3 kişilik bir aile olduk. Hayatımdaki en iyi arkadaşım, sevgilim, ruh eşim, dert ortağım, kocam, babamız. İyi ki doğdun aşkım" sözleriyle seslendi.
Ünlü isim, paylaşımına yazdığı mesajında "Hiç resim çekilen bir çiftiz değiliz o yüzden bu sabah yakalamışken çektim hemen" detayını da vermeyi ihmal etmedi.
Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Selahattin Paşalı da "Seni seviyorum anne! İyi ki varsın" yorumunu yaptı.
Öte yandan Lara Paşalı, geçtiğimiz haftalarda da eşiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Paşalı, paylaşımına "Anne hasta ve uykusuz; baba durmadan çalışmaktan yorgun. Gözlerimiz her şeyi anlatıyor" notunu düşmüştü.
Zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği yapan Lara Tümer, geçtiğimiz aylarda; "Eşinizle nasıl tanıştınız?" sorusuna yanıt vermişti.
Paşalı ile aynı sınıfta oyunculuk eğitimi aldığını söyleyen Tümer, şu ifadeleri kullanmıştı:
"2014 veya 2015 yılıydı, ben oyunculuk eğitimi alıyordum. Selahattin ile de bir dönem aynı sınıfa denk geldik. Selahattin’i gördüğüm an ben bittim! O zaman dedim ki ‘ben bu çocukla evleneceğim."