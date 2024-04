"TÜM EKSİKLERİ TAMAMLADIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Öte yandan GQ Türkiye Men Of The Year 2023'te "Yılın Oyuncusu" ödülüne layık görülen Selahattin Paşalı, törendeki konuşmasında eşi Lara Paşalı'ya "Kendime bir kariyer oluşturmaya çalışırken tüm eksikleri tamamladığın için teşekkür ederim. Beceremediğim her şey için de senden özür dilerim" sözleriyle teşekkür etmişti.