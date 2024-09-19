Önce kabin memuru ardından polisle tartışan Dilan Çıtak'tan açıklama: Yaptığımdan utanmıyorum

Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağında kabin memuru ile tartıştıktan sonra pistte polisin üstüne yürüyerek "Seni yerler koçum” demişti. Karakola gidip ifade veren Çıtak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Önce kabin memuru ardından polisle tartışan Dilan Çıtak'tan açıklama: Yaptığımdan utanmıyorum - 1

Dilan Çıtak, Bodrum’dan İstanbul’a gelen Türk Hava Yolları’nın uçağında kedisi için kendisini uyaran kabin memuruna saldırmış ve kabin memurları uçağın İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi olmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

Önce kabin memuru ardından polisle tartışan Dilan Çıtak'tan açıklama: Yaptığımdan utanmıyorum - 2

"GÖZÜNDEKİ LENSLERİ OYDURTMA BANA"

Uçaktaki görüntülerde Çıtak'ın hostesin üzerine yürüdüğü ve “Beni delirtme. Sen kuralları hatırlatmadın. Gözündeki lensleri oydurtma bana. Sen bana bağırdın. Sen kimsin ya?” sözleri dikkat çekti.

Önce kabin memuru ardından polisle tartışan Dilan Çıtak'tan açıklama: Yaptığımdan utanmıyorum - 3

POLİSİ TEHDİT ETTİ

Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. Dilan Çıtak’ın son videosunda ise pistte havalimanı polisini “Böyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Bak, seni burada yerler koçum. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsun delikanlı” sözleriyle tehdit ettiği görüldü.

Önce kabin memuru ardından polisle tartışan Dilan Çıtak'tan açıklama: Yaptığımdan utanmıyorum - 4

Yaşananların ardından THY, Dilan Çıtak’ın kara listeye alındığını açıkladı. Çıtak ise konunun çarpıtıldığını ifade etti ve sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Önce kabin memuru ardından polisle tartışan Dilan Çıtak'tan açıklama: Yaptığımdan utanmıyorum - 5

"YAPTIĞIMDAN ASLA UTANMIYORUM"

Dilan Çıtak, açıklamasında “Benim kedime bunu yapamazsın, başka hiçbir hayvana da bunu yapamazsın. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornom da çıkmadı! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya” ifadelerini kullandı.

Önce kabin memuru ardından polisle tartışan Dilan Çıtak'tan açıklama: Yaptığımdan utanmıyorum - 6

TATLISES SOYADINI KALDIRDI

Geçtiğimiz aylarda da babası İbrahim Tatlıses’i kastederek psikolojik şiddet ve mobbing gördüğünü açıklayan Dilan Çıtak, Tatlıses'in "Soyadımı kullanmasın" sözleri sonrası harekete geçti. Dilan Çıtak, sosyal medya hesabından "Tatlıses" soyadını kaldırdı.

DAHA FAZLA GÖSTER