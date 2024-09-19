Önce kabin memuru ardından polisle tartışan Dilan Çıtak'tan açıklama: Yaptığımdan utanmıyorum

"YAPTIĞIMDAN ASLA UTANMIYORUM"

Dilan Çıtak, açıklamasında “Benim kedime bunu yapamazsın, başka hiçbir hayvana da bunu yapamazsın. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim! Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornom da çıkmadı! Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim… Pardon ya” ifadelerini kullandı.