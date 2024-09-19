Önce kabin memuru ardından polisle tartışan Dilan Çıtak'tan açıklama: Yaptığımdan utanmıyorum
Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları uçağında kabin memuru ile tartıştıktan sonra pistte polisin üstüne yürüyerek "Seni yerler koçum” demişti. Karakola gidip ifade veren Çıtak, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dilan Çıtak, Bodrum’dan İstanbul’a gelen Türk Hava Yolları’nın uçağında kedisi için kendisini uyaran kabin memuruna saldırmış ve kabin memurları uçağın İstanbul Havalimanı’na inişinin ardından Dilan Çıtak Tatlıses’ten şikayetçi olmuştu.