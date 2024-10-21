Önce paylaştı sonra sildi: Gülse Birsel'den Vural Çelik'e veda mesajı
Gülse Birsel, uzun yıllar Avrupa Yakası'nda birlikte çalıştığı ve 17 Ekim'de hayatını kaybeden Vural Çelik'in cenazesine katılmamıştı. Çelik'e sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla veda eden Gülse Birsel, paylaşımı tepki çekince sildi. Tepkiler üzerine Avrupa Yakası'nın Fatoş'u Şenay Gürler'den de Birsel'e destek geldi.
Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik (51), 17 Ekim'de hayatını kaybetti.