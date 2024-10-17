One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü

BAĞIMLILIK İLE MÜCADELESİNİ PAYLAŞMIŞTI

31 yaşındaki yıldızın 2021 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu.

Alkol bağımlılığı hakkında konuşan şarkıcı "Kesinlikle hiç, hiç konuşmadığım bazı şeyler var. Gerçekten, gerçekten, gerçekten ciddiydi. Ve bir sorundu." ifadelerini kullanmıştı.

Madde bağımlılığıyla yaşadığı mücadeleler hakkında konuşan şarkıcı, 2023 yazında YouTube'da paylaşılan bir videoda altı aydır hiç alkol tüketmediğini söylemiş ve "Bu konumda olmak güzel. Kesinlikle artık bu şeylere ihtiyacım yok. Parti bitti" diye eklemişti.