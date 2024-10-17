One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü

Dağılan İngiliz müzik grubu One Direction üyesi Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Bağımlılıkla mücadele eden yıldızın yıllar önce verdiği bir röportaj ise yeniden gündem oldu.

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü - 1

İngiliz medyasında yer alan habere göre, 31 yaşındaki Payne, dağılan grubun bir diğer üyesi Niall Horan'ın konserine katılmak için Arjantin'e gitti.

Buenos Aires polisi, alkol ya da uyuşturucu etkisinde olduğu tahmin edilen agresif bir müşteriye müdahale için "Casa Sur Palermo" adlı otele giden ekiplerin, buraya ulaştığı anda bahçede bir gürültü duyduğunu ve bir erkeğin ağır yaralı halde yerde yattığının belirlendiğini bildirdi.

N-LIFE HABERLERİ

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü - 2

Buenos Aires ambulans hizmetleri adına açıklama yapan Alberto Crescenti, yaklaşık 40 metre yükseklikteki balkondan düşen Payne'e ilk müdahalenin, yaşama şansı çok düşük haldeyken yapıldığını ifade etti.

İlk ihbarın saat 17.04'te yapıldığını, ambulansın olay yerine 17.11'de ulaştığını anlatan Crescenti, Payne'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü - 3

DÜŞMEDEN ÖNCE POLİSİ ARADILAR

CNN'in haberine göre, otel personeli Payne düşmeden kısa bir süre önce acil polis yardımı talep etmiş ve "Uyuşturucu etkisinde ve alkol kullanan bir misafirimiz var. Her şeyi dağıtıyor" ifadelerini kullanmıştı.

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü - 4

Buenos Aires Güvenlik Bakanlığı İletişim Direktörü Pablo Policicchio, Associated Press'e yaptığı açıklamada Payne'in "odasının balkonundan atladığını" söyledi.

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü - 5

SANAT DÜNYASINI YASA BOĞDU

İngiliz şarkıcının ölüm haberinin ardından çok sayıda ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı, üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı. Paris Hilton, Charlie Puth, Jonas Blue, Zedd, Juicy J gibi birçok isim sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü - 6

SON PAYLAŞIMI

Liam Payne, Buenos Aires'te sosyal medya hesabından bu kareyi paylaşmıştı.

Şarkısının sevgilisi Kate Cassidy,  31 yaşındaki şarkıcının trajik ölümünden birkaç gün önce Arjantin'nden ayrıldığını söyledi.

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü - 7

BAĞIMLILIK İLE MÜCADELESİNİ PAYLAŞMIŞTI

31 yaşındaki yıldızın 2021 yılında verdiği bir röportaj yeniden gündem oldu.

Alkol bağımlılığı hakkında konuşan şarkıcı "Kesinlikle hiç, hiç konuşmadığım bazı şeyler var. Gerçekten, gerçekten, gerçekten ciddiydi. Ve bir sorundu." ifadelerini kullanmıştı.

Madde bağımlılığıyla yaşadığı mücadeleler hakkında konuşan şarkıcı, 2023 yazında YouTube'da paylaşılan bir videoda altı aydır hiç alkol tüketmediğini söylemiş ve "Bu konumda olmak güzel. Kesinlikle artık bu şeylere ihtiyacım yok. Parti bitti" diye eklemişti.

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü - 8

ESKİ SEVGİLİSİNİ ARIYORMUŞ

Daily Mail'in haberine göre, Liam Payne'in 23 yaşındaki eski nişanlısı Maya Henry, şarkıcının kendisiyle defalarca konuşmaya çalıştığını öne sürerek geçen hafta avukatlarıyla iletişime geçti.

İkili 2022 yılında ayrılma kararı almıştı. Henry, şarkıcının kendisini sık sık farklı numaralardan arayıp iletişim kurmaya çalıştığını söylemişti. Henry "Ayrıldığımız günden beri beni arayıp duruyor" demişti.

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü - 9

LIAM PAYNE KİMDİR?

Payne, 2008 ve 2010'da "The X Factor" adlı şarkı yarışmasına katılmış, 2010'da yarışmaya katılan Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson ve Niall Horan ile bir araya gelerek One Direction grubunu kurmuştu.

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne balkondan düşerek öldü - 10

70 milyonun üzerindeki albüm satışıyla, tüm zamanların en çok satan erkek grubu ünvanını alan One Direction, Malik'in ayrılmasıyla dağılma sürecine girmiş, grup üyeleri 2017'den itibaren solo çalışmalar yürütmeye başlamıştı.

Grupla birlikte 200'ün üzerinde ödül kazanan Payne, bu tarihten sonra çıkardığı teklilerde ve albümlerinde Ed Sheeran, Rita Ora, French Montana ve J Balvin gibi isimlerle çalışmıştı.

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