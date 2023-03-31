One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler)

Bir döneme damgasını vuran İngiliz müzik grubu One Direction'ın eski üyesi Liam Payne, geçtiğimiz günlerde kırmızı halıdaki görünümüyle gündem oldu. Payne'in özellikle çene yapısında dikkat çeken değişim, şarkıcının estetik yaptırdığı iddialarını artırdı. Günümüzde estetik müdahalelerle yüzünü ve hatta vücudunu değiştiren birçok ünlü isim buluyor. Kimileri zamana meydan okumak isterken kimileri pek çok farklı sebepten estetik müdahalelere başvuruyor. İşte estetik yaptırarak büyük bir değişim geçiren ünlüler...

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 1

One Direction müzik grubu sayesinde yıldızı parlayan İngiliz şarkıcı Liam Payne, geçtiğimiz günlerde kırmızı halı görüntüsüyle şaşırttı.

N-LIFE HABERLERİ

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 2

Yeni filmi "All Of Those Voice"un galasına katılan 29 yaşındaki şarkıcının özellikle çene yapısındaki değişim sosyal medyada gündem oldu. Estetik uzmanlarına göre, şarkıcı günümüzde erkek modellerin sık sık tercih ettiği bişektomi ve jawline gibi uygulamalara başvurdu.

Payne gibi birçok ünlü isim estetik sonucu büyük bir değişim geçirdi. İşte ünlü isimlerin estetik öncesi ve sonrası halleri...

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 3

Nicole Kidman

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 4

Nicole Kidman

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 5

Kim Basinger

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 6

Kim Basinger

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 7

Pamela Anderson

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 8

Pamela Anderson

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 9

Simon Cowell

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 10

Simon Cowell

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 11

Megan Fox

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 12

Megan Fox

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 13

Kylie Jenner

One Direction yıldızı Liam Payne'in ani değişimi gündem oldu (Estetik yaptıran ünlüler) - 14

Kylie Jenner

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