Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi)

Rol aldığı projelerler adından söz ettiren oyuncu Onur Tuna, saç rengini değiştirdi. Tuna, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 1

"Yasak Elma", "Mucize Doktor" gibi projelerde rol alan son olarak "Şahane Hayatım" adlı dizide boy gösteren Onur Tuna, sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 2

"YAZ KAFASI"

Saçlarını sarıya boyatan Tuna, paylaşımına "Yaz kafası" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazıları yeni saç renginin Tuna'ya çok yakıştığını söylerken bazıları da doğal halinin daha iyi göründüğünü belirtti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 3

2022'de Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 2023 yılında da kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, şimdilerde anne olmanın tadını çıkarıyor. Elay ile fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Enver, uzun saçlarına veda etti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 4

Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından "Önce, sonra" notuyla paylaştı. Aslı Enver'in son hali İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya karakterine benzetildi.

Enver'e "Süreyya Boran sen misin?", "Süreyya geri döndü", "Çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 5

Özel hayatıyla olduğu kadar sahne tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kızıla boyatan Mosso'nun yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 6

Şarkıcı, sosyal medya hesabından "Saçımı başımı beğenirken bir maşallah deyin içinizden. Dünden beri belim doğrulmuyor. Neredeyse sahneden düşecektim. Maşallah deyin" ifadelerini kullandı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 7

Mor ve Ötesi grubun solistli Harun Tekin ile birlikteliğinin yanı sıra yer aldığı projelerle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Sözen imaj tazeledi.

Son olarak saçlarını kısacık kestiren yıldız, bu sefer saç rengini de değiştirdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 8

"Chaplin Dörtlüsü" adlı film için imaj değişikliğine giden yıldız saçlarını pembeye boyadı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 9

Zaman zaman saç rengini değiştiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 10

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 11

Senelerdir saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imaj tazeledi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 12

Ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kesitrdi. Yeni halini takipçileriyle paylaşan Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullandı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 13

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, imaj değiştirdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 14

Ünlü oyuncu, açık renge boyattığı saçlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, paylaşımına "Bu saça alışamadım" notunu düştü.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 15

Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 16

Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 17

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 18

Uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını siyaha boyatan Sezen'in yeni tarzına "Çok güzel olmuş", "Çok beğendim", "Harika olmuş" gibi yorumlar geldi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 19

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 20

Ünlü oyuncu, "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" diyerek yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 21

NUR FETTAHOĞLU

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 22

Uzun süredir kızıl saçlarıyla tanınan yıldız, saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 23

ALEYNA TİLKİ

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 24

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 25

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 26

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 27

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 28

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 29

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 30

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 31

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 32

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 33

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 34

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 35

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 36

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 37

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 38

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 39

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 40

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 41

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 42

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 43

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 44

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 45

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 46

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 47

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 48

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 49

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 50

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 51

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 52

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 53

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 54

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 55

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 56

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 57

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 58

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 59

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 60

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 61

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 62

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 63

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 64

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 65

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 66

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 67

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 68

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 69

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 70

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 71

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 72

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 73

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 74

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 75

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 76

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 77

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 78

Büşra Pekin

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 79

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 80

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 81

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 82

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 83

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 84

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 85
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 86

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 87
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 88

FIRAT TANIŞ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 89
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 90

NEJAT İŞLER

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 91
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 92

DEMET EVGAR

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 93
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 94

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 95

HALİT ERGENÇ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 96
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 97

BENSU SORAL

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 98

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 99
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 100

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 101

ŞÜKRAN OVALI

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 102
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 103

MUSTAFA SANDAL

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 104
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 105

EDİS

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 106
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 107

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 108
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 109

BERGÜZAR KOREL

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 110
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 111
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 112

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 113

GONCA VUSLATERİ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 114
Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 115

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 116

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 117

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 118

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 119

ELÇİN SANGU

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 120

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 121

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 122

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 123

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 124

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 125

MURAT BOZ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 126

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 127

SILA

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 128

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 129

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 130

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 131

FAHRİYE EVCEN

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 132

HADİSE

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 133

ÖZCAN DENİZ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 134

ALMEDA ABAZİ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 135

ESRA EROL

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 136

ŞEYMA SUBAŞI

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 137

TARKAN

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 138

SEZEN AKSU

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 139

EBRU GÜNDEŞ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 140

BİRCE AKALAY

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 141

SİBEL CAN

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 142

PNAR ALTUĞ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 143

DENİZ AKKAYA

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 144

GÜLŞEN

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 145

EBRU ŞALLI

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 146

AYŞECAN TATARİ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 147

AJDA PEKKAN

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 148

SEDA SAYAN

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 149

ÇAĞLA ŞIKEL

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 150

HANDE YENER

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 151

GİZEM HATİPOĞLU

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 152

CEYDA ATEŞ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 153

DENİZ BAYSAL

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 154

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 155

GÖKÇE BAHADIR

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 156

EMİNA SANDAL

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 157

İREM SAK

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 158

PETEK DİNÇÖZ

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 159

TUĞBA ÖZAY

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 160

TUVANA TÜRKAY

Onur Tuna'dan yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 161

HANDE ATAİZİ

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