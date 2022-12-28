Orduya katılan Ukrayna güzeli cephede evlendi

'CEHENNEMDE' BİR GÜZELLİK KRALİÇESİ

Daily Star'a konuşan ve "Rusçayı akıcı konuşuyorum ama Putin'in dilini bilmiyorum" diyen Ukraynalı asker, "Onunla hangi dilde konuşmanın mümkün olduğunu bilmiyorum, çünkü o, dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinin tüm dillerini anlamayı reddediyor. Onun için sadece mermim var" dedi.

Tüfek kullanma konusunda da becerikli olan Prokopenko, arkadaşlarının ve yoldaşlarının öldüğünü gördüğünü, ancak yine de "cehennemde" bir güzellik kraliçesi olarak hayatının bir kısmına tutunmayı başardığını söyledi.