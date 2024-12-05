Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor

''EL SANATIMIZI ÖN PLANDA TUTUYORUZ''

Ermeniler ve Süryanilerden kendilerine kadar ulaşan bir ürün olduğunu aktaran Eryavuz, “Bunun fabrikasyon yapımları da var. Onlar hiçbir şekilde yöremizi ilgilendirmiyor. El sanatımızı biraz daha ön planda tutuyoruz. Bunların modelleri; bir sıra, iki sıra üç sıra şeklinde değişiyor. Bunlar, yüzük, küpe ile set halinde de oluyor. Binlerce parçadan oluşan modellerimiz var” diye konuştu