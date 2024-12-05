Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor

“Diyarbakır kişnişli kolyesi” Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu tescillendi. DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, kişnişli kolyenin çok değerli bir ürün olduğunu, yıllardır Ermenilerden bugüne kadar değerli ustalar tarafından getirildiğini söyledi.

Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor - 1

Odaların girişimleri sonucu Ermeni ve Süryanilerden kalan “Diyarbakır kişnişli kolyesi” geçtiğimiz günlerde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

N-LIFE HABERLERİ

Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor - 2

Hala ustaların el emeğiyle yapıldığına değinen Yüksel, “Bu ürün Türkiye'de üretiliyor ve satılıyor. Diyarbakır'a ait olduğu marka kurulu tarafından tescillendi. Memleketimize, sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odamızı da tebrik ederiz. Onlar üzerinde başvurular yapılmıştır” dedi.

Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor - 3

Altın ustası Ercan Eryavuz, 35 yıla aşkın kişnişli kolye imalatı yaptığını, Diyarbakır kişnişi denilince yüzyıllara dayanan bir ürün olduğunu ifade etti.

Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor - 4

''EL SANATIMIZI ÖN PLANDA TUTUYORUZ''

Ermeniler ve Süryanilerden kendilerine kadar ulaşan bir ürün olduğunu aktaran Eryavuz, “Bunun fabrikasyon yapımları da var. Onlar hiçbir şekilde yöremizi ilgilendirmiyor. El sanatımızı biraz daha ön planda tutuyoruz. Bunların modelleri; bir sıra, iki sıra üç sıra şeklinde değişiyor. Bunlar, yüzük, küpe ile set halinde de oluyor. Binlerce parçadan oluşan modellerimiz var” diye konuştu

Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor - 5

YAPIMI EN AZ 2 GÜN SÜRÜYOR

Bir sıra kolyenin oluşumu 700 parçadan oluştuğunu ifade eden Eryavuz, “Bunlar 3-5 bin parçaya kadar gidiyor. Model değiştikçe ürünün parçası da değişiyor. Bayağı bunun mücadelesini de verdik. Diyarbakır kişnişi tescillendi. Tek sıra kolyenin yapımı 2 gün sürebiliyor. Çünkü hepsi el işi. Bir sıra kolyenin ortalama fiyatı 22 bin civarı. Sıra değiştikçe 35 bin civarına geliyor. Şunun ortalama maliyeti 110 bin civarında” şeklinde konuştu.

Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor - 6
Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor - 7
Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor - 8
Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor - 9
Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor - 10
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