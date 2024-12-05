Ortalama fiyatı 110 bin lira civarında! Yapımı en az 2 gün sürüyor
“Diyarbakır kişnişli kolyesi” Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanlığı ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu tescillendi. DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, kişnişli kolyenin çok değerli bir ürün olduğunu, yıllardır Ermenilerden bugüne kadar değerli ustalar tarafından getirildiğini söyledi.
Odaların girişimleri sonucu Ermeni ve Süryanilerden kalan “Diyarbakır kişnişli kolyesi” geçtiğimiz günlerde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.