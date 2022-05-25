Ortopedi cerrahı: Johnny Depp'in parmağı Amber Heard'ün fırlattığı şişe yüzünden kopmadı

Haberler | 25.05.2022 - 11:14
Hollywood yıldızı Johnny Depp'in, eski eşi Amber Heard'e açtığı davada tanık olarak konuşan ortopedi cerrahı Dr. Richard Moore, aktörün parmağının votka şişesi yüzünden koptuğu yönündeki iddialarını yalanladı.
Independent'in haberine göre, ABD'nin Virginia eyaletinin Fairfax kentinde görülen davada pazartesi ifade veren Moore, Amber Heard'ün tanığı olarak dinlendi. Johnny Depp'in 2015'te Avustralya'da geçirdiğine benzer binlerce ameliyata girdiğini belirten doktor aktörün iddialarının aksini savundu.
Aktör, Heard'ün kendisine bir votka şişesi fırlatarak parmağının ucunun kesilmesine sebep olduğunu öne sürüyor. Heard'ün iddiasına göreyse Depp elini duvara monte edilmiş bir telefona vurarak yaraladı.
Moore jüri üyelerine Depp'in ezilmekten kaynaklı bir yaralanma yaşadığını ve bunun Amber Heard'ün fırlattığı iddia edilen şişeden kaynaklanamayacağını söyledi.
Heard'ün avukatı, "İncelemenize göre Depp'in yaralanması ona atılan votka şişesinden mi kaynaklıydı?" diye sordu. Moore soruya, "Hayır" yanıtını verdi. Ortopedist, Depp'in ifadesinin yaralanmanın gerekçesiyle çeliştiğini söyledi.
Moore jüri üyelerine gösterilen kanlı fotoğraflara dikkat çekti ve Depp'in orta parmak tırnağının tamamen sağlam göründüğünü, tırnağın altında kan olmadığını vurguladı.
Ortopedist, eğer olay Depp'in iddia ettiği gibi yaşansaydı tırnağın travma belirtileri göstermesi gerektiğini dile getirdi. Doktor, şişe eğer aktörün elinde kırıldıysa bunun başka yaralara da sebebiyet vermesi gerektiğini belirtti.
Bununla birlikte "tıbbi verilerin yetersiz olduğunu" söyleyen Moore, Depp'in ifadesiyle yaralanma fotoğraflarının tutarlı olmadığını söyledi.
Söz konusu yaralanma, Mart 2015'te Avustralya'da Depp, Karayip Korsanları 5'in (Pirates of the Caribbean 5) çekimlerindeyken meydana geldi.
Depp'in avukatı Camille Vasquez'in, Heard'ün ekibinin kendisine ne kadar ödediğini sorması üzerine Moore yaptığı çalışmalar için saatte bin dolar, ifadesi için saatte 5 bin dolar kazandığını ifade etti.
Öte yandan pazartesi günkü duruşmada kucağında bir bebek taşıyan, Depp'in hayranlarından biri mahkemede, "Johnny seni seviyorum, bu bebek senin" diye bağırdı. Şaşkınlık yaratan hayran mahkeme salonundan uzaklaştırıldı.
Bununla birlikte Depp'in avukatlarının mahkemede, aktörün eski sevgilisi Kate Moss'un ifadesine başvurması bekleniyor. Heard daha önce Depp'in Kate Moss'u merdivenlerden ittiğini öne sürmüştü. CNN'in bir kaynağa dayandırdığı haberinde Moss ve Depp'in bugüne kadar hep yakın olduğu belirtildi.