Ortopedi cerrahı: Johnny Depp'in parmağı Amber Heard'ün fırlattığı şişe yüzünden kopmadı

"JOHNNY, BU BEBEK SENİN!"

Öte yandan pazartesi günkü duruşmada kucağında bir bebek taşıyan, Depp'in hayranlarından biri mahkemede, "Johnny seni seviyorum, bu bebek senin" diye bağırdı. Şaşkınlık yaratan hayran mahkeme salonundan uzaklaştırıldı.

Bununla birlikte Depp'in avukatlarının mahkemede, aktörün eski sevgilisi Kate Moss'un ifadesine başvurması bekleniyor. Heard daha önce Depp'in Kate Moss'u merdivenlerden ittiğini öne sürmüştü. CNN'in bir kaynağa dayandırdığı haberinde Moss ve Depp'in bugüne kadar hep yakın olduğu belirtildi.