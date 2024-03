Oscar ödülleri sahiplerini buluyor: İşte ödül alması beklenen favori isimler

Pek çok eleştirmen Oppenheimer'ı en iyi film dalının favorisi olarak gösteriyor. Oscar tarihinde ilk kez aynı hafta vizyona giren iki film, Barbie ve Oppenheimer en iyi film kategorisinde yarışıyor



Ayrıca bu yıl ilk kez en iyi film kategorisinde İngilizce olmayan iki film The Zone of İnterest ve Anatomy of a Fall yarışıyor.