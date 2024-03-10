Oscar ödülleri sahiplerini buluyor: İşte ödül alması beklenen favori isimler

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak anılan Oscar'lar 96'ncı kez sahiplerini buluyor. Tören bu gece saat 2'de başlayacak. Adaylar arasında hangileri öne çıkıyor? Nasıl bir yarış izleyeceğiz? Gelin bu seneki Oscar ödülleri öncesi öne çıkanlara yakından bakalım.

Oscar ödülleri sahiplerini buluyor: İşte ödül alması beklenen favori isimler - 1

Sinemaseverlerin beklediği gün geldi çattı. Bu yıl 96'ncı kez düzenlenecek olan Oscar'lar için son hazırlıklar yapılıyor.

Sinemanın en prestijli ödülleri olarak bilinen Oscar'lar bu sene yine Los Angeles'taki Dolby Theater'da sahiplerini bulacak.

Bu seneki Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu Jimmy Kimmel olacak.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar ödülleri sahiplerini buluyor: İşte ödül alması beklenen favori isimler - 2

En iyi film dahil 13 adaylığı bulunan Christopher Nolan'ın son filmi "Oppenheimer"ın bu yılki törene damga vurması bekleniyor.  Oppenheimer'ı Yorgos Lanthimos'un Poor Things adlı filmi 11 adaylıkla takip ediyor.

Oscar ödülleri sahiplerini buluyor: İşte ödül alması beklenen favori isimler - 3

Yönetmen koltığunda Martin Scorsese'nin oturduğu Killers of the Flower Moon filmi 10, Greta Gerwig'in filmi "Barbie" ise 8 dalda adaylıklarıyla öne çıkıyor.

Oscar ödülleri sahiplerini buluyor: İşte ödül alması beklenen favori isimler - 4

Pek çok eleştirmen Oppenheimer'ı en iyi film dalının favorisi olarak gösteriyor. Oscar tarihinde ilk kez aynı hafta vizyona giren iki film, Barbie ve Oppenheimer en iyi film kategorisinde yarışıyor

Ayrıca bu yıl ilk kez en iyi film kategorisinde İngilizce olmayan iki film The Zone of İnterest ve Anatomy of a Fall yarışıyor.

Oscar ödülleri sahiplerini buluyor: İşte ödül alması beklenen favori isimler - 5

En iyi yönetmen kategorisinin de favorisi olarak Oppenheimer'ın yönetmeni Christopher Nolan gösteriliyor.

En iyi erkek oyuncu dalının en güçlü adayı olarak da Oppenheimer'daki rolüyle Cillian Murphy'nin ismi öne çıkıyor.

Oscar ödülleri sahiplerini buluyor: İşte ödül alması beklenen favori isimler - 6

En çekişmeli kategorinin "en iyi kadın oyuncu" olduğu belirtiliyor. En iyi kadın oyuncu dalındaki yarışın "Killers of the Flower Moon" daki rolüyle Lily Gladstone ile Poor Things'deki rolüyle Emma Stone arasında geçeceği tahmin ediliyor. Ancak Lily Gladstone'un Oscar'ın habercisi olarak anılan SAG Ödülleri'nde bu kategorideki ödülü kazanmış olması tahminlerde onu kıl payı öne çıkarıyor.

Oscar ödülleri sahiplerini buluyor: İşte ödül alması beklenen favori isimler - 7

Gladstone en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanırsa bu ödülü kazanan ilk yeri Amerikalı olarak adını Oscar tarihine yazdırmış olacak.


Törende sahne alacak Ryan Gosling, Jon Batiste, Billie Eilish ve Finneas O'Connell gibi isimler geceye şarkılarıyla renk katacak.

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