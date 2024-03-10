Oscar ödülleri sahiplerini buluyor: İşte ödül alması beklenen favori isimler
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak anılan Oscar'lar 96'ncı kez sahiplerini buluyor. Tören bu gece saat 2'de başlayacak. Adaylar arasında hangileri öne çıkıyor? Nasıl bir yarış izleyeceğiz? Gelin bu seneki Oscar ödülleri öncesi öne çıkanlara yakından bakalım.
Sinemaseverlerin beklediği gün geldi çattı. Bu yıl 96'ncı kez düzenlenecek olan Oscar'lar için son hazırlıklar yapılıyor.
Sinemanın en prestijli ödülleri olarak bilinen Oscar'lar bu sene yine Los Angeles'taki Dolby Theater'da sahiplerini bulacak.
Bu seneki Oscar Ödül Töreni'nin sunucusu Jimmy Kimmel olacak.