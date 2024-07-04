Oscar Ödülleri'nde duyurmuştu: Vanessa Hudgens anne oldu
Son olarak Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç filmiyle adından söz ettiren oyuncu Vanessa Hudgens anne oldu.
Oscar kırmızı halısında hamile olduğunu duyuran ABD'li oyuncu Vanessa Hudgens anne oldu.
Oscar kırmızı halısında hamile olduğunu duyuran ABD'li oyuncu Vanessa Hudgens anne oldu.
Disney imzalı High School Musical film serisiyle yıldızı parlayan 35 yaşındaki oyuncu, beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile geçtiğimiz yıl Meksika'da evlenmişti.
Oyuncu, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen Oscar Ödülleri'nde anne olacağını duyurmuştu.
Hudgens, Polar, The Princess Switch, Tick, Tick...Boom!, Gizemli Adaya Yolculuk, Beastly ve Bahar Tatili gibi yapımlarla tanınıyor.