Oscar Ödülleri'nde duyurmuştu: Vanessa Hudgens anne oldu

Son olarak Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç filmiyle adından söz ettiren oyuncu Vanessa Hudgens anne oldu.

Oscar Ödülleri'nde duyurmuştu: Vanessa Hudgens anne oldu - 1

Oscar kırmızı halısında hamile olduğunu duyuran ABD'li oyuncu Vanessa Hudgens anne oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar Ödülleri'nde duyurmuştu: Vanessa Hudgens anne oldu - 2

Disney imzalı High School Musical film serisiyle yıldızı parlayan 35 yaşındaki oyuncu, beyzbol oyuncusu Cole Tucker ile geçtiğimiz yıl Meksika'da evlenmişti.

Oscar Ödülleri'nde duyurmuştu: Vanessa Hudgens anne oldu - 3

Oyuncu, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen Oscar Ödülleri'nde anne olacağını duyurmuştu.

Oscar Ödülleri'nde duyurmuştu: Vanessa Hudgens anne oldu - 4

Hudgens, Polar, The Princess Switch, Tick, Tick...Boom!,  Gizemli Adaya Yolculuk, Beastly ve Bahar Tatili gibi yapımlarla tanınıyor.

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