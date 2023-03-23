Oscar ödüllü oyuncu Gywneth Paltrow davalık oldu

"Iron Man", "Yedi" ve "Aşık Shakespeare" gibi yapımlarda rol alan Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, 2016 yılında kayak yaparken yaşadığı bir kaza nedeniyle davalık oldu.

Oscar ödüllü oyuncu Gywneth Paltrow davalık oldu - 1

Marvel serisindeki Pepper Potts rolüyle akıllarda yer eden Hollywood'un ünlü isimlerinden Gwyneth Paltrow, davalık oldu. Oyuncunun kayak yaparken kendisine çarptığını ve çarpışmanın sonucu olarak kendisinde kalıcı beyin hasarı kaldığını öne süren 76 yaşındaki Terry Sanderson, oyuncuya dava açtı.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar ödüllü oyuncu Gywneth Paltrow davalık oldu - 2

2016 yılında ABD'de Deer Valley'deki kayak merkezinde gerçekleşen olayda ilk dava görüldü.

Oscar ödüllü oyuncu Gywneth Paltrow davalık oldu - 3

KAYAK YAPARKEN ÇARPIŞTILAR

Oyuncuya 3,1 milyon dolarlık dava açan ve ardından miktarı 300 bin dolara düşüren Sanderson, Paltrow'un hızlı bir şekilde kendisine çarptığını, kaburga kemiklerinde kırık olduğunu ve beyninde kalıcı hasar kaldığını iddia etti.

Oscar ödüllü oyuncu Gywneth Paltrow davalık oldu - 4

"ASIL BANA O ÇARPTI"

Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Paltrow, sekiz gün sürmesi beklenen davaya katıldı ve oyuncu, Sanderson'ın asıl kendisine çarptığını iddia ederek ona karşı dava açtı.

Paltrow ise Sanderson'dan 1 dolar istiyor.

Oscar ödüllü oyuncu Gywneth Paltrow davalık oldu - 5

Eşi Brad Falchuk, ve çocukları Apple ile Moses'ın da mahkemede tanıklık yapacağı belirtildi.

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