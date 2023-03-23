Oscar ödüllü oyuncu Gywneth Paltrow davalık oldu

KAYAK YAPARKEN ÇARPIŞTILAR

Oyuncuya 3,1 milyon dolarlık dava açan ve ardından miktarı 300 bin dolara düşüren Sanderson, Paltrow'un hızlı bir şekilde kendisine çarptığını, kaburga kemiklerinde kırık olduğunu ve beyninde kalıcı hasar kaldığını iddia etti.