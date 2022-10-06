Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank ikiz bebek bekliyor

Milyonluk Bebek, Erkekler Ağlamaz ve Özgürlük Yazarları gibi başarılı yapımlarla tanınan Oscarlı oyuncu Hilary Swank, hamile olduğunu duyurdu.

Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank ikiz bebek bekliyor - 1

Kariyerine iki Oscar ödülü sığdıran ABD’li oyuncu Hilary Swank, hamile olduğunu duyurdu. 48 yaşındaki oyuncu, katıldığı Good Morning America adlı programda ilk defa hamile olarak görüntülendi.

Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank ikiz bebek bekliyor - 2

"HEP İSTEDİĞİM BİR ŞEYDİ"

Philip Schneider ile ikizleri olacağını duyuran Oscarlı oyuncu “Uzun zamandır istediğim bir şeydi. Şimdi anne olacağım. Hem de bir değil, iki çocuk annesi olacağım” dedi.

Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank ikiz bebek bekliyor - 3

2016 yılında birlikteliklerini ilan eden Swank ve Schneider çifti, 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank ikiz bebek bekliyor - 4

Swank, Milyon Dolarlık Bebek (2004) ve Erkekler Ağlamaz (1999) ile Oscar'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.

Oscar ödüllü oyuncu Hilary Swank ikiz bebek bekliyor - 5

Oyuncu şu sıralar, son dizi projesi Alaska Daily ile gündemde. Dizi, Alaska'da bir gazetede çalışmaya başlayan Eileen adlı gazetecinin hayatında yeni bir başlangıç yapmasını konu alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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