Oscar ödüllü oyuncu Julianne Moore: Daha güzel görünmeye çalış dediler

Unutma Beni, Manolya, Saatler ve Ateşli Geceler gibi unutulmaz yapımlarda rol alan ABD’li oyuncu Julianne Moore, Hollywood’un kadınlar üzerindeki güzellik algısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oscar ödüllü oyuncu Julianne Moore: Daha güzel görünmeye çalış dediler - 1

2015 yılında Still Alice (Unutma Beni) filmiyle Oscar’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Julianne Moore, kariyerinin ilk yıllarında kendisine güzel görünmesiyle ilgili baskı yapıldığını söyledi.

Oscar ödüllü oyuncu Julianne Moore: Daha güzel görünmeye çalış dediler - 2

The Times of London’a konuşan Moore, “Yaptığımız işte fiziğin ve görünümün önemli olduğunu biliyorum ama güzellik ve çekicilik öznel kavramlardır” dedi

Oscar ödüllü oyuncu Julianne Moore: Daha güzel görünmeye çalış dediler - 3

"SAÇLARIM YÜZÜNDEN DIŞLANDIM"

Annesi aslen İrlandalı olan 62 yaşındaki oyuncu, soluk tenli ve kızıl saçlı olmak yerine bazen buğday tenli olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Oscar’lı oyuncu “Saçlarımın rengi büyürken hep dışlanmama sebep oldu. Kızıl saçlılar dünya nüfusunun yüzde ikisini oluşturuyor. Kimse azınlık bir grupta olmak istemez, özellikle küçük bir çocuk. Şimdi kızıl saçlarım ve çillerimle daha barışığım” dedi.

Oscar ödüllü oyuncu Julianne Moore: Daha güzel görünmeye çalış dediler - 4

“DAHA GÜZEL GÖRÜNMEYE ÇALIŞ”

62 yaşındaki oyuncu, kim olduğunu söylemese de önemli bir Hollywood figürünün kendisine “Daha güzel görünmeye çalış” dediğini söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

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