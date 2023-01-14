Oscar ödüllü oyuncu Julianne Moore: Daha güzel görünmeye çalış dediler

"SAÇLARIM YÜZÜNDEN DIŞLANDIM"

Annesi aslen İrlandalı olan 62 yaşındaki oyuncu, soluk tenli ve kızıl saçlı olmak yerine bazen buğday tenli olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Oscar’lı oyuncu “Saçlarımın rengi büyürken hep dışlanmama sebep oldu. Kızıl saçlılar dünya nüfusunun yüzde ikisini oluşturuyor. Kimse azınlık bir grupta olmak istemez, özellikle küçük bir çocuk. Şimdi kızıl saçlarım ve çillerimle daha barışığım” dedi.