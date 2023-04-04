Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio davada tanıklık yaptı

Hollywood'un ünlü isimlerinden Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, Malezyalı bir yatırımcı ile ilişkisi sebebiyle FBI tarafından sorgulanmıştı
Oyuncu şimdi de Pras Michel adlı rapçi için tanıklık yaptı.
Ünlü rapçi, Malezyalı yatarımcı Jho Lo'dan ABD'li siyasetçilere rüşvet vermek üzere, para almakla suçlanıyor. Rapçi kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor.
Washington'daki davada tanıklık yapan 48 yaşındaki oyuncunun hiçbir şekilde yasal olmayan bir işe karışmadığı belirtildi. Mahkemede tanıklık yapan DiCaprio'ya bir avukatın "Saçma bir soru olacağını bilsem de sormak zorundayım, ne iş yapıyorsunuz?" diye sorması ise gündem oldu.
Daha önce hakkında arama emri olan yatırımcı ile ilgili sorguya çekilen oyuncu, Bloomberg'in haberine göre 2018 yılında da yetkililer tarafından sorgulanmıştı. JHo Low, yaklaşık 4,5 milyar dolar değerinde kara para aklamakla suçlanıyor.
The Guardian'ın haberi göre, DiCaprio Low ile 2010 yılında bir gece kulübünde tanıştı. Raporlara göre oyuncu "Onun için çalışıyordum ve bu iş sosyalleşmemize de sebep oldu. Birbirimize daha çok görmeye başladık" dedi. İkilinin 1 milyar doları aşan bir bütçelik bir film prodüksiyonu yaratma ve DiCaprio'nun filmlerinden esinlenen Warner Bros tema parkları kurma fikirleri olduğu biliniyor. İkili ayrıca Belize'de çevre dostu bir otel de inşa etmek istiyordu.
Öte yandan, yatırımcının DiCaprio'nun rol aldığı Oscar ödüllü Para Avcısı filmini finanse ettiği ve oyuncuya aralarında Marlon Brandon’a ait 600 bin dolarlık Oscar heykeli ve 9 milyon dolarlık Jean-Michel Basquiat tablosu olduğu lüks hediyeler verdiği biliniyor. New York Times, 2018 yılında oyuncunun bu hediyeleri yetkililere temsil ettiğini bildirmişti.