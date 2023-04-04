Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio davada tanıklık yaptı

BİRLİKTE İŞ YAPTILAR

The Guardian'ın haberi göre, DiCaprio Low ile 2010 yılında bir gece kulübünde tanıştı. Raporlara göre oyuncu "Onun için çalışıyordum ve bu iş sosyalleşmemize de sebep oldu. Birbirimize daha çok görmeye başladık" dedi. İkilinin 1 milyar doları aşan bir bütçelik bir film prodüksiyonu yaratma ve DiCaprio'nun filmlerinden esinlenen Warner Bros tema parkları kurma fikirleri olduğu biliniyor. İkili ayrıca Belize'de çevre dostu bir otel de inşa etmek istiyordu.