Oscar törenlerinin unutulmaz anları

Haberler - ntv.com.tr | 29.03.2022 - 16:50
Will Smith, törenin komedyen sunucusu Chris Rock’a, eşi Jada Pinkett Smith'in hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapması üzerine sahneye çıkarak tokat attı.
Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.
1998’de sinemalarda olan G.I Jane, yani Jane’in Zaferi filminde bir kadın askerin ordu içindeki mücadelesi anlatılıyor. Filmde Demi Moore kısa saçları ile yer almıştı. Chris Rock da Jada'nın kısa saçları nedeniyle bu filmin ikincisinde oynayabileceğini ima ederek şaka yaptı.
Tokat attıktan sonra yerine dönen Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı ve Rock'ın açıklama yapma girişimini engelleyerek aynı ifadeleri daha sert bir şekilde tekrarladı. Smith daha sonra, özür diledi.
UNUTULMAZ SELFIE
2014 yılında, sunucu Ellen DeGeneres’in birçok ünlü yıldızla birlikte çektiği selfie fotoğraf, 2 milyonda fazla kere retweet edildi. Angelina Jolie, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Julia Roberts, Bradley Cooper, Lupita Nyong’o, Kevin Spacey ve Jared Leto'nun yer aldığı selfie'nin yol açtığı yoğun tweet trafiğinden, sosyal paylaşım sitesi 20 dakika erişilemez oldu. Twitter, teknik aksaklıktan dolayı özür diledi. Selfie'nin bir telefon şirketi reklamı olduğu sonrada anlaşıldı.
YANLIŞ ANONS SKANDALI
2017 yılında düzenlenen 89. Oscar Ödül Töreni’nde, Oscar tarihinde bir ilk yaşanarak, en iyi film ödülünü kazanan yapımın adı yanlış anons edildi. En iyi film ödülü için önce ‘La La Land’ isminin açıklanmasının ardından kazanan ‘Moonlight’ olarak düzeltildi. Durumun, sunuculara yanlışlıkla hatalı kategori zarfı verilmesinden kaynaklandığı açıklandı.
YUMURTLAYAN KUĞU
Şarkıcı Björk, 73. Oscar Ödülleri'nde gelmiş geçmiş en ilginç Oscar kıyafetiyle kırmızı halıya çıktı.
Kuğu kıyafetli Björk kırmızı halı üzerinde bir de yumurtlama anı canlandırarak konukları güldürdü.
İLK OSCAR KAZANAN SİYAHİ OYUNCU
1940 yılında Gone With The Wind filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Hattie McDaniel, ilk Oscar kazanan siyahi oyuncu olarak tarihe geçti.
EN KISA KONUŞMA
Oscar törenlerinde kazananlar, sahnede uzun ve duygusal bir konuşma yaparlar genelde. Ancak yönetmen Alfred Hitchcock, 1968 yılında Irving G. Thalberg Anı Ödülü'nü almak üzere sahneye çıktığında sadece iki kelime sarf etti: Teşekkür ederim. Bu, en kısa Oscar konuşması olarak hafızalarda yer etti.
ÖDÜLE GİDERKEN DÜŞTÜ
2013 yılında, Silver Linings Playbook filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını almaya hak kazanan Jennifer Lawrence, ödülünü almak üzere sahneye çıkarken ayağı takıldı ve düştü.
OSCAR BOYKOTU
Sacheen Littlefeather, The Godfather (Baba) filmindeki performansıyla ödüle layık görülen ve film endüstrisinin Kızılderililere karşı tavrı sebebiyle 1973 yılında düzenlenen 45. Oscar Ödülleri'ni boykot eden Marlon Brando adına konuşma yaptı.
ERKEK CINDRELLA
ABD'li performans sanatçısı, pop şarkıcısı ve oyuncu Billy Porter, 91. Oscar Ödülleri kırmızı halısına smokin ve Cindrella elbisesi karışımı kıyafetiyle damga vurdu. Porter, "sert Hollywood kıyafet kurallarına meydan okuma" olarak nitelenen kıyafetinden dolayı, "Bana Cinder-fella (Erkek Cindrella) deyin" ifadesini kullandı.
SUNUCUYA SÜRPRİZ
1974 yılı Oscar töreninde Oscar sunucusu David Niven, törenin sonlarına doğru sahnede çırılçıplak arkasından koşan eşcinsel hakları savunucusu Robert Opel'den habersiz bir şekilde böyle gülümsedi.
SALONA UÇARAK GİRDİ
91. Oscar Ödülleri'nde Oyuncu Keegan-Michael Key, Mary Poppins Returns filminden En iyi Film Şarkısı adayı The Place Where Lost Things Go'yu sunmak üzere Dolby Tiyatrosu'na elinde şemsiyeyle uçarak girdi. Bu illüzyon anı davetlilerin ağızlarını açık bıraktı.
CHER FARKI
Aktris ve şarkıcı Cher, 1987 Oscar Ödülleri'nde giydiği iddialı elbisesiyle hafızalara kazındı.
YİNE CHER
Cher, 1988 yılında, Bob Mackie imzalı transparan elbisesiyle 'Moonstruck' filmindeki rolüyle kazandığı En İyi Kadın Oyuncu ödülünü böyle kutladı.
MERYL STREEP'E BÖYLE KOŞTU
2018 yılında Oscar gecesine alkolü fazla kaçıran Jennifer Lawrence damga vurdu. Koltukların üzerinden atlayarak yerine geçmeye çalışan Lawrence'ın, konuşmak üzere Meryl Streep'e ulaşmak istediği görüldü.
Lawrence'ın neredeyse uçarak yanına gittiği Streep de durumu şaşkınlıkla karşıladı.
ŞINAVLI KUTLAMA
1992 yılında düzenlenenen 64. Oscar Ödülleri'nde oyuncu Jack Palance City Slickers filmindeki rolü sayesinde kazandığı En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü tek eliyle şınav çekerek kutladı.
"KAHRETSİN KAZANAMADIM"
1995 yılında, En İyi Yardımcı Erkek oyuncu adayları arasında gösterilen Samuel L. Jackson, ödülü Martin Landau'ya kaptırdığını öğrenince hayal kırıklığını gizleyemedi ve ağzından "Kahretsin" sözü döküldü.
KENDİNDEN GEÇTİ
1997'de düzenlenen 69. Oscar Ödülleri'nde, Cuba Gooding Jr, Jerry Maguire filmindeki performansı için kendisine layık görülen En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü alırken kendinden geçercesine sevindi.
KOLTUK ÜSTLERİNDEN ATLADI
Roberto Begnini, 71. Oscar Ödülleri'nde ismi 'Life Is Beautiful'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olarak anons edildikten sonra koltukların üzerinden tırmanarak ödülünü almak için sahneye çıktı.
KARDEŞ KUTLAMASI
Yıl 2000. Angelina Jolie ve kardeşi James Haven, Vanity Fair Oscar partisinde öpüşürken objektife yansıdı. İki kardeş, Jolie'nin Girl, Interrupted filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanmasını böyle kutladı.
ÇILGIN KOSTÜMLER
2000 yılında düzenlenen 72. Oscar Ödülleri'nde South Park'ın yaratıcıları Trey Parker, Matt Stone ve Marc Shaiman ilginç kostümleriyle hafızalara kazındı.