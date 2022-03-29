Oscar törenlerinin unutulmaz anları

OSCAR'I GÖLGEDE BIRAKAN TOKAT

Will Smith, törenin komedyen sunucusu Chris Rock’a, eşi Jada Pinkett Smith'in hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapması üzerine sahneye çıkarak tokat attı.

Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

1998’de sinemalarda olan G.I Jane, yani Jane’in Zaferi filminde bir kadın askerin ordu içindeki mücadelesi anlatılıyor. Filmde Demi Moore kısa saçları ile yer almıştı. Chris Rock da Jada'nın kısa saçları nedeniyle bu filmin ikincisinde oynayabileceğini ima ederek şaka yaptı.

Tokat attıktan sonra yerine dönen Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı ve Rock'ın açıklama yapma girişimini engelleyerek aynı ifadeleri daha sert bir şekilde tekrarladı. Smith daha sonra, özür diledi.