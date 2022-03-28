Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu

Haberler - ntv.com.tr | 28.03.2022 - 15:24 - Son Güncelleme : 28.03.2022 - 15:29

Eşi Jada Pinkett Smith'in saç kesimiyle ilgili yaptığj şaka nedeniyle sahneye fırlayıp komedyen Chris Rock'ı tokatlayarak skandala imza atan Will Smith, after party'de hiçbir şey olmamış gibi eğlendi, dans etti.

Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu - 1

Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Ödülleri'nde kazananlardan çok sahnede yaşanan olay konuşuldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat attı.

Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak sunucuyu tokatladı. 

Yerine dönen Will Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. 

Rock'ın açıklama yapma girişimini engelleyen Smith aynı ifadeleri daha sert bir şekilde söyledi. 

En iyi Belgesel ödülünü sunmak için sahneye çıkan Chris Rock yaşanan olay sonrası kendisine verilen görevi tamamladı. 

Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu - 2

AKADEMİ'DEM ÖZÜR DİLEDİ

Olayın mizansen olup olmadığı konuşulmaya başladı. Tokadın ardından yayıncı kuruluşun sesi kesmesi bunun beklenmedik bir olay olduğuna işaret olarak kabul edildi. 

Smith'in sahnede yaptığı hareket sonrası verilen arada Denzel Washington ve Bradley Cooper yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı. 

Daha sonra En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını aldığı anons edilen Smith, sahnedeki beş dakikalık konuşmasında Akademi'den özür diledi. 

Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu - 3

Bu olay, Oscar Ödülleri'nin de Smith'in kazandığı Oscar'ın da önüne geçti. Skandalın yankısı sürerken, Vanity Fair After Party görüntüleri ajanslara düştü.

Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu - 4

Partiye eşi Jada Pinkett Smit ile birlikte katılan ünlü aktörün kıpır kıpır oluşu, kahkaha atıp coşması dikkat çekti.

Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu - 5

İlk kez kazandığı Oscar'ını kutlayan 53 yaşındaki oyuncu, aralarında Serena ve Venus Williams, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Dakota Johnson, Kevin Costner, Chris Pine, Olivia Colman ve Natalie Portman gibi ünlülerin yer aldığı davetlilerin arasında dans edip şarkı söyledi.

Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu - 6

Smith'in eğlenceli halinin, Oscar Töreni'ndeki agresif haliyle zıtlığı dikkatlerden kaçmadı.

Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu - 7

Oscar'daki şiddet anı, milyonlarca izleyicinin bunun bir şaka olduğunu düşünmesine de yol açtı. Ancak bu yönde bir açıklama olmaması, yaşananın gerçek bir öfke patlaması ve şiddet olduğunu gösterdi.

Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu - 8

Will Smith, ödül konuşmasında Chris Rock'tan değil sadece Akademi'den özür dileyince de tepki aldı. 

Oyuncu ve yapımcı Rob Reiner, sosyal medya mesajında, "Will Smith, Chris Rock'a büyük bir özür borçlu. Yaptığının bahanesi yok. Chris ona karşı saldırıda bulunmadığı için şanslı. Bu akşam dilediği özür aptalcaydı" dedi. 

Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu - 9

Star Wars yıldızı Mark Hamill de yaşanan olayı, "Oscar'ın en çirkin anı" diye nitelendirdi. 

Serena Williams ve rap şarkıcısı 50 Cent ise Smith'e destek nitelikli mesajlar yazdı.

Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu - 10
Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu - 11
Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu - 12

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