Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu

Haberler - ntv.com.tr | 28.03.2022 - 15:24 - Son Güncelleme : 28.03.2022 - 15:29
Bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri'nde kazananlardan çok sahnede yaşanan olay konuşuldu. Oyuncu Will Smith sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat attı.
Rock, Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca oldukça sinirlenen oyuncu sahneye çıkarak sunucuyu tokatladı.
Yerine dönen Will Smith, sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı.
Rock'ın açıklama yapma girişimini engelleyen Smith aynı ifadeleri daha sert bir şekilde söyledi.
En iyi Belgesel ödülünü sunmak için sahneye çıkan Chris Rock yaşanan olay sonrası kendisine verilen görevi tamamladı.
Olayın mizansen olup olmadığı konuşulmaya başladı. Tokadın ardından yayıncı kuruluşun sesi kesmesi bunun beklenmedik bir olay olduğuna işaret olarak kabul edildi.
Smith'in sahnede yaptığı hareket sonrası verilen arada Denzel Washington ve Bradley Cooper yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı.
Daha sonra En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını aldığı anons edilen Smith, sahnedeki beş dakikalık konuşmasında Akademi'den özür diledi.
Bu olay, Oscar Ödülleri'nin de Smith'in kazandığı Oscar'ın da önüne geçti. Skandalın yankısı sürerken, Vanity Fair After Party görüntüleri ajanslara düştü.
Partiye eşi Jada Pinkett Smit ile birlikte katılan ünlü aktörün kıpır kıpır oluşu, kahkaha atıp coşması dikkat çekti.
İlk kez kazandığı Oscar'ını kutlayan 53 yaşındaki oyuncu, aralarında Serena ve Venus Williams, Kendall Jenner, Kim Kardashian, Dakota Johnson, Kevin Costner, Chris Pine, Olivia Colman ve Natalie Portman gibi ünlülerin yer aldığı davetlilerin arasında dans edip şarkı söyledi.
Smith'in eğlenceli halinin, Oscar Töreni'ndeki agresif haliyle zıtlığı dikkatlerden kaçmadı.
Oscar'daki şiddet anı, milyonlarca izleyicinin bunun bir şaka olduğunu düşünmesine de yol açtı. Ancak bu yönde bir açıklama olmaması, yaşananın gerçek bir öfke patlaması ve şiddet olduğunu gösterdi.
Will Smith, ödül konuşmasında Chris Rock'tan değil sadece Akademi'den özür dileyince de tepki aldı.
Oyuncu ve yapımcı Rob Reiner, sosyal medya mesajında, "Will Smith, Chris Rock'a büyük bir özür borçlu. Yaptığının bahanesi yok. Chris ona karşı saldırıda bulunmadığı için şanslı. Bu akşam dilediği özür aptalcaydı" dedi.
Star Wars yıldızı Mark Hamill de yaşanan olayı, "Oscar'ın en çirkin anı" diye nitelendirdi.
Serena Williams ve rap şarkıcısı 50 Cent ise Smith'e destek nitelikli mesajlar yazdı.