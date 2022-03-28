Oscar'da tokat skandalına imza atan Will Smith partide coştu

AKADEMİ'DEM ÖZÜR DİLEDİ

Olayın mizansen olup olmadığı konuşulmaya başladı. Tokadın ardından yayıncı kuruluşun sesi kesmesi bunun beklenmedik bir olay olduğuna işaret olarak kabul edildi.

Smith'in sahnede yaptığı hareket sonrası verilen arada Denzel Washington ve Bradley Cooper yanına giderek onu sakinleştirmeye çalıştı.

Daha sonra En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını aldığı anons edilen Smith, sahnedeki beş dakikalık konuşmasında Akademi'den özür diledi.