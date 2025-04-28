Oscarlı oyuncu Gene Hackman'ın ölüm nedeni belli oldu
New Mexico'nun Santa Fe kentindeki malikanesinde yaşamını yitiren 95 yaşındaki Gene Hackman'ın ölüm nedeni, vefatından iki ay sonra resmi olarak açıklandı. Gene Hackman'ın yanında eşi Betsy Arakawa'nın cesedi de bulunmuştu.
Yapılan incelemelerde, Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın Oscarlı oyuncudan yaklaşık bir hafta önce öldüğü belirlendi. Gene Hackman’ın ileri düzey Alzheimer hastalığı nedeniyle eşinin ölümünden habersiz olabileceği ifade edildi.