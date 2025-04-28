Oscarlı oyuncu Gene Hackman'ın ölüm nedeni belli oldu

KARBONMONOKSİT ŞÜPHESİ

Ayrıca, olayın ardından ailenin şüphelendiği karbonmonoksit zehirlenmesi olasılığı da incelendi ve kandaki karbonmonoksit düzeyinin normal aralıkta olduğu tespit edildi.

Ünlü aktörün, eşi Betsy Arakawa'dan farklı bir nedene bağlı olarak öldüğü de böylece kesinleşmiş oldu. Betsy Arakawa'nın ölüm nedeni ise daha önce hantavirüs pulmoner sendromu olarak açıklanmıştı. Bu nadir hastalık, kemirgen dışkısı ve idrarıyla bulaşıyor.