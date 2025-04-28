Oscarlı oyuncu Gene Hackman'ın ölüm nedeni belli oldu

New Mexico'nun Santa Fe kentindeki malikanesinde yaşamını yitiren 95 yaşındaki Gene Hackman'ın ölüm nedeni, vefatından iki ay sonra resmi olarak açıklandı. Gene Hackman'ın yanında eşi Betsy Arakawa'nın cesedi de bulunmuştu.

Oscarlı oyuncu Gene Hackman'ın ölüm nedeni belli oldu - 1

Yapılan incelemelerde, Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın Oscarlı oyuncudan yaklaşık bir hafta önce öldüğü belirlendi. Gene Hackman’ın ileri düzey Alzheimer hastalığı nedeniyle eşinin ölümünden habersiz olabileceği ifade edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Oscarlı oyuncu Gene Hackman'ın ölüm nedeni belli oldu - 2

Resmi belgelerde, otopsi sonuçları şu şekilde açıklandı:

"Ciddi aterosklerotik ve hipertansif kardiyovasküler hastalık bulguları mevcut. Hastanın daha önce koroner arter stentleri, bypass grefti ve aort kapağı değişimi geçirdiği tespit edildi."

Ayrıca, kalbin sol karıncığı ve septum bölgesinde daha önce geçirilmiş ve geniş alana yayılmış kalp krizi izleri bulundu. Beyin incelemesi ise ileri evre Alzheimer hastalığı bulgularını ortaya koydu.

Oscarlı oyuncu Gene Hackman'ın ölüm nedeni belli oldu - 3

''UZUN SÜRE AÇ KALMIŞ OLABİLİR''

Tıbbi kayıtlar, Hackman’ın daha önce konjestif kalp yetmezliği tanısı aldığını ve Nisan 2019’da çift odacıklı kalp pili takıldığını da doğruladı.

Ayrıca, kanda bulunan 5.3 mg/dL seviyesindeki aseton miktarının normalin oldukça üzerinde olduğu belirtildi. Normal seviye en fazla 0.3 mg/dL olmalıydı.

Fox News’un aktardığına göre, toksikoloji raporu bu yüksek seviyenin, açlığa bağlı ketoasidoz veya izopropanol alımı sonucu oluşabileceğini kaydetti. Bu durum, Hackman’ın uzun süre aç kalmış olabileceğini düşündürdü.

Oscarlı oyuncu Gene Hackman'ın ölüm nedeni belli oldu - 4

KARBONMONOKSİT ŞÜPHESİ

Ayrıca, olayın ardından ailenin şüphelendiği karbonmonoksit zehirlenmesi olasılığı da incelendi ve kandaki karbonmonoksit düzeyinin normal aralıkta olduğu tespit edildi.

Ünlü aktörün, eşi Betsy Arakawa'dan farklı bir nedene bağlı olarak öldüğü de böylece kesinleşmiş oldu. Betsy Arakawa'nın ölüm nedeni ise daha önce hantavirüs pulmoner sendromu olarak açıklanmıştı. Bu nadir hastalık, kemirgen dışkısı ve idrarıyla bulaşıyor.

Oscarlı oyuncu Gene Hackman'ın ölüm nedeni belli oldu - 5

EVİN SON HALİ İÇLER ACISI

Çiftin ölü bulunmasından bir hafta sonra, New Mexico Sağlık Departmanı evde kapsamlı bir inceleme yaptı. Ev, daha önce Architectural Digest dergisine kapak olmuştu.

Evi inceleyen bir kaynak, "İçerisi tam anlamıyla şok ediciydi. Temizlikçi yoktu. Güzel mobilyalar ve tablolar vardı ama yerde köpek pisliği vardı. Hiçbir şey temizlenmemişti, buzdolabı tamamen boştu" ifadelerini kullandı.

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