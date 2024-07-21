Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow çocuklarıyla ilgili en büyük korkusunu açıkladı

Iron Man, Yedi ve Aşık Shakespeare gibi yapımlarda rol alan ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow'un iki çocuğu bulunuyor. Çocuklarıyla yeni bir karesini paylaşan yıldız, en büyük korkusunu açıkladı.

Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow çocuklarıyla ilgili en büyük korkusunu açıkladı - 1

Marvel serisindeki Pepper Potts rolüyle akıllarda yer eden Hollywood'un ünlü isimlerinden Gwyneth Paltrow, 1999 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

Shakespeare in Love filmiyle ödül kazanan oyuncu adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdırmayı başardı.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow çocuklarıyla ilgili en büyük korkusunu açıkladı - 2

Oyunculuk kariyeriyle öne çıkan Paltrow'un Coldplay'in solisti Chris Martin ile evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.

Kızı Apple (20) ve oğlu Moses (18) ile paylaşım yapan yıldız, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow çocuklarıyla ilgili en büyük korkusunu açıkladı - 3

51 yaşındaki oyuncuya, çocuklarının en sevdiği özellikleri ve en büyük korkuları soruldu.

Yıldız, "Çocuklarımın ikisi de kendilerini gerçekten çok iyi tanıyor ve bu onların hem sevdiğim hem de hayran olduğum bir özelliği" dedi.

Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow çocuklarıyla ilgili en büyük korkusunu açıkladı - 4

Paltrow “Sanırım ikisi için de endişelendiğim şeylerden biri 'kaygı bozukluğu'. Bildiğimiz gibi onlar kaygılı bir nesil. Muhtemelen endişelendiğim şey de bu" dedi.

Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow çocuklarıyla ilgili en büyük korkusunu açıkladı - 5

Brown Üniversitesi'ne gidecek olan Moses, mayıs ayında liseden mezun oldu.

Paltrow ve Coldplay'in solisti Chris Martin, 2003'te evlendi ve 2014'te ayrılma kararı aldı.

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