Oscar'lı oyuncu Gwyneth Paltrow çocuklarıyla ilgili en büyük korkusunu açıkladı
Iron Man, Yedi ve Aşık Shakespeare gibi yapımlarda rol alan ABD'li oyuncu Gwyneth Paltrow'un iki çocuğu bulunuyor. Çocuklarıyla yeni bir karesini paylaşan yıldız, en büyük korkusunu açıkladı.
Marvel serisindeki Pepper Potts rolüyle akıllarda yer eden Hollywood'un ünlü isimlerinden Gwyneth Paltrow, 1999 yılında En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
Shakespeare in Love filmiyle ödül kazanan oyuncu adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdırmayı başardı.