Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın hamilelik stili çok beğenildi

Kızıl Serçe, Düzenbaz, Umut Işığım, Açlık Oyunları, Don't Look Up ve Büyü de Gel gibi filmlerin yıldızı Jennifer Lawrence ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın hamilelik stili çok beğenildi - 1

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oluyor. 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay Vogue dergisine yaptığı açıklamada ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.

Lawrence, sanat galerisi sahibi olan 40 yaşındaki Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 2022 Şubat ayında Cy adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Yıldız oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın hamilelik stili çok beğenildi - 2

34 yaşındaki oyuncu, yapımcısı olduğu Bread & Roses adlı belgeselin prömiyerine katıldı.

Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın hamilelik stili çok beğenildi - 3

Tek omuzlu siyah bir elbise tercih eden yıldız, karnı burnunda pozlarıyla gündem oldu. Oyuncu, zarif ve şık stiliyle beğeni topladı.

Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın hamilelik stili çok beğenildi - 4

ANNELİK HAKKINDA KONUŞTU

Jennifer Lawrence, 2022'de Vogue dergisine verdiği röportajda “Annelik hakkında konuşmak çok korkutucu. Herkes bambaşka bir deneyim yaşıyor çünkü. Bazı arkadaşlarım ilk başta anneliğe sevmeyebileceğimi söyledi. Kendime ‘Herkes bebeğimi kedimden daha çok seveceğimi söyleyip duruyor. Ama bu doğru değil. Belki onu kedim kadar severim?” ifadelerini kullanmıştı.

Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın hamilelik stili çok beğenildi - 5

"BUGÜN HAYATIMIN İLK GÜNÜ"

Oyuncu, “Doğum yaptığımın ertesi günü hayatımın yeniden başladığını hissettim. Kendime ‘Bugün hayatımın ilk günü’ dedim. Ona aşık olmuştum” dedi. “Kalbim hiç bilmediğim bir kapasiteye ulaştı. Eşimi de buna dahil ediyorum” diyen yıldız, bir anne olarak rollerinde ne tür bir değişim yaşayacağını merak ettiğini söyledi.

Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın hamilelik stili çok beğenildi - 6

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Öte yandan, Lawrence'ın merakla yeni beklenen yeni projesi açıkladı. Oyuncu, Real Housewives adlı realite programından ilham alan bir filmde rol alacak. "The Wives" adını taşıyacak olan film, gizemli bir cinayete odaklanacak.

Filmin konusuna dair henüz bir açıklamaya yapılmadı ancak "Knives Out" film serisi gibi "The Wives" da aralarında bir katil olup olmadığını çözemeyen bir grup kadına odaklanacak.

Apple Original Films ile A24'ün ortak yapımcılığını üstlendiği film, Michael Breslin ve Patrick Foley tarafından kaleme alınacak. Lawrence da filmin yapımcıları arasında yer alıyor.

Son olarak romantik komedi türündeki Büyü De Gel (2023) filminde rol alan oyuncu, uzun süredir bir yapımda rol almadı. Halihazırda birçok projesi olan oyuncunun son filmi, gişede beklentiyi karşılamamıştı.

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