Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın hamilelik stili çok beğenildi

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Öte yandan, Lawrence'ın merakla yeni beklenen yeni projesi açıkladı. Oyuncu, Real Housewives adlı realite programından ilham alan bir filmde rol alacak. "The Wives" adını taşıyacak olan film, gizemli bir cinayete odaklanacak.

Filmin konusuna dair henüz bir açıklamaya yapılmadı ancak "Knives Out" film serisi gibi "The Wives" da aralarında bir katil olup olmadığını çözemeyen bir grup kadına odaklanacak.

Apple Original Films ile A24'ün ortak yapımcılığını üstlendiği film, Michael Breslin ve Patrick Foley tarafından kaleme alınacak. Lawrence da filmin yapımcıları arasında yer alıyor.

Son olarak romantik komedi türündeki Büyü De Gel (2023) filminde rol alan oyuncu, uzun süredir bir yapımda rol almadı. Halihazırda birçok projesi olan oyuncunun son filmi, gişede beklentiyi karşılamamıştı.