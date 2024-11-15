Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'ın hamilelik stili çok beğenildi
Kızıl Serçe, Düzenbaz, Umut Işığım, Açlık Oyunları, Don't Look Up ve Büyü de Gel gibi filmlerin yıldızı Jennifer Lawrence ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence ikinci kez anne oluyor. 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay Vogue dergisine yaptığı açıklamada ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.
Lawrence, sanat galerisi sahibi olan 40 yaşındaki Cooke Maroney ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Çift, 2022 Şubat ayında Cy adında bir erkek çocuk sahibi oldu. Yıldız oğlunun adını Amerikan ressam Cy Twombly’den ilham alarak koyduklarını açıklamıştı.