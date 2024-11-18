Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: En büyük üzüntüm çocuk sahibi olamamak

2023 yılında Oscar Ödülleri'ne damga vuran "Her Şey Her Yerde Aynı Anda"nın başrol oyuncusu Michelle Yeoh, ilk evliliği esnasında çocuk sahibi olamadığını öğrendiğini açıkladı.

Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: En büyük üzüntüm çocuk sahibi olamamak - 1

OSCAR TARİHİNE GEÇTİ

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" 2023 yılında Oscar Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü alırken filmin yönetmenleri Daniel Kwan ve Daniel Scheinert En İyi Yönetmen ödülünü paylaştı.

Oscar Ödülleri'nde toplamda 7 ödül kazanan Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin başrol oyuncusu Michelle Yeoh, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: En büyük üzüntüm çocuk sahibi olamamak - 2

Şu sıralar "Wicked" filmiyle gündemde olan Michelle Yeoh, çocuk sahibi olamamanın "hayatındaki en büyük üzüntü" olduğunu söyledi.

Hong Kong aksiyon sinemasının efsanelerinden biri olan Yeoh, 1988 ile 1992 yılları arasında Dickson Poon ile evliydi ve oyunculuğa ara verme kararı aldı.

Yeoh, çocuk sahibi olamayacağını bu dönemde öğrendi.

Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: En büyük üzüntüm çocuk sahibi olamamak - 3

The Times'a konuşan Yeoh "Oyunculuğa ara vermek benim seçimimdi. Evliliğimin yürümesi için elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini hissettim. İyi bir kariyerim, yaptığım işte iyi bir geçmişim vardı. Çok iyi bir yerdeydim ve neyin önemli olduğuna karar verdiğim bir andı. Gerçekten bir aile kurmak istiyordum" dedi.

Ancak eşi Poon'un çocuk sahibi olma isteği, çiftin boşanmasının nedenlerinden biri oldu.

Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: En büyük üzüntüm çocuk sahibi olamamak - 4

Oscar'lı oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Belki de hayatımdaki en büyük üzüntü çocuk sahibi olamamak. Ama güzel olan şu ki altı vaftiz çocuğum var, birçok yeğenim var. Pişmanlıklarla yaşamıyorum çünkü her zaman yüzde 110'umu verdim."

Elinden gelen her şeyi yaptığını belirten yıldız "Bırakmayı öğrenmelisiniz ve bazen bırakmak ilerlemenize yardımcı olur" dedi.

Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: En büyük üzüntüm çocuk sahibi olamamak - 5

Yeoh, Yes, Madam (1985), Magnificent Warriors (1987) ve Police Story 3: Supercop (1992) gibi aksiyon filmleriyle şöhret kazandı.

Yeoh, 1997 yapımı James Bond filmi "Tomorrow Never Dies", Ang Lee imzalı "Crouching Tiger, Hidden Dragon" filmi ve çok sayıda Oscar kazanan "Everything Everywhere All at Once" gibi gişe rekorları kıran filmlerde rol aldı.

Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: En büyük üzüntüm çocuk sahibi olamamak - 6

Oyuncu, "Wicked" filminde Ariana Grande, Cynthia Erivo ve Jeff Goldblum ile birlikte rol alıyor.

62 yaşındaki oyuncu, 19 yıldır birlikte olduğu nişanlısı Jean Todt ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi.

DAHA FAZLA GÖSTER