Oscar'lı oyuncu Michelle Yeoh: En büyük üzüntüm çocuk sahibi olamamak

OSCAR TARİHİNE GEÇTİ

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" 2023 yılında Oscar Ödülleri'nde En İyi Film ödülünü alırken filmin yönetmenleri Daniel Kwan ve Daniel Scheinert En İyi Yönetmen ödülünü paylaştı.

Oscar Ödülleri'nde toplamda 7 ödül kazanan Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminin başrol oyuncusu Michelle Yeoh, En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanarak bu ödülü kazanan ilk Asya kökenli kadın oyuncu oldu.