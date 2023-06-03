Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile eşi Benjamin Millepied aldatma iddialarıyla gündemde

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile koreograf eşi Benjamin Millepied Hollywood'un örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Ancak ortaya atılan iddialar çiftin evliliğinde zor günler yaşadığını gösteriyor.
İddialara göre Millepied, 25 yaşında bir kadınla, eşi Portman'ı aldattı. People'a göre, bu ilişki kısa sürdü ve bitti. Portman ve eşinin aldatma söylentilerine rağmen evliliklerini yürütmeye çalıştığı iddia edildi.
Bir kaynak "Benjamin büyük bir hata yaptığının farkında. Natalie'nin onu affetmesi ve aileyi bir arada tutabilmek için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.
Çift, 2009 yılında Siyah Kuğu (Black Swan) filminin çekimlerinde tanıştı. Millepied ve Portman 2010 yılında nişanlanmış ve 2012’de evlenmişti.
Portman, filmle Oscar’da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alırken ilk çocuklarına hamileydi ve konuşmasında “Filmin koreografisini yapan ve şimdi bana hayatımın en önemli rolünü veren güzel aşkım Benjamin Millepied’e” diyerek aşkını dile getirmişti.
Çiftin iki çocuğu bulunuyor.