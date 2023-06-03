Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile eşi Benjamin Millepied aldatma iddialarıyla gündemde

"Sevginin Gücü" filminde canlandırdığı Mathilda karakteri ile şöhreti yakalayan ABD'li oyuncu Natalie Portman'ın, eşi Benjamin Millepied tarafından aldatıldığı iddia edildi. Söylentilere rağmen çift ayrılık kararı almadı.

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile eşi Benjamin Millepied aldatma iddialarıyla gündemde - 1

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile koreograf eşi Benjamin Millepied Hollywood'un örnek çiftleri arasında gösteriliyor. Ancak ortaya atılan iddialar çiftin evliliğinde zor günler yaşadığını gösteriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile eşi Benjamin Millepied aldatma iddialarıyla gündemde - 2

PORTMAN'I ALDATTI

İddialara göre Millepied, 25 yaşında bir kadınla, eşi Portman'ı aldattı. People'a göre, bu ilişki kısa sürdü ve bitti. Portman ve eşinin aldatma söylentilerine rağmen evliliklerini yürütmeye çalıştığı iddia edildi.

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile eşi Benjamin Millepied aldatma iddialarıyla gündemde - 3

Bir kaynak "Benjamin büyük bir hata yaptığının farkında. Natalie'nin onu affetmesi ve aileyi bir arada tutabilmek için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile eşi Benjamin Millepied aldatma iddialarıyla gündemde - 4

SETTE TANIŞTILAR

Çift, 2009 yılında Siyah Kuğu (Black Swan) filminin çekimlerinde tanıştı. Millepied ve Portman 2010 yılında nişanlanmış ve 2012’de evlenmişti.

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile eşi Benjamin Millepied aldatma iddialarıyla gündemde - 5

Portman, filmle Oscar’da “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alırken ilk çocuklarına hamileydi ve konuşmasında “Filmin koreografisini yapan ve şimdi bana hayatımın en önemli rolünü veren güzel aşkım Benjamin Millepied’e” diyerek aşkını dile getirmişti.

Oscar'lı oyuncu Natalie Portman ile eşi Benjamin Millepied aldatma iddialarıyla gündemde - 6

Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

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