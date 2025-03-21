Osman Sınav'ı böyle anlatmıştı: Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri gündemde

Usta yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kenan İmirzalıoğlu'nun Deli Yürek, Acı Hayat gibi projelerde birlikte çalıştığı usta yapımcı ile ilgili yıllar önceki sözleri, Sınav'ın vefatı sonrası gündem oldu.

Osman Sınav'ı böyle anlatmıştı: Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri gündemde - 1

Türk dizi ve sinema sektörüne yön veren isimlerin başında gelen ve uzun süredir kanser tedavisi gören Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti.

N-LIFE HABERLERİ

Osman Sınav'ı böyle anlatmıştı: Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri gündemde - 2

Yarın son yolculuğuna uğurlanacak olan Sınav, vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğarken; Kenan İmirzalıoğlu'nun yıllar önceki sözleri gündem oldu.

Osman Sınav'ı böyle anlatmıştı: Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri gündemde - 3

Yaklaşık 2 yıl önce Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk olan Kenan İmirzalıoğlu, Osman Sınav ile tanışma sürecini anlatmıştı.

Osman Sınav'ı böyle anlatmıştı: Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri gündemde - 4

İmirzalıoğlu, "Best Model dereceleri sonrası bazı yapımcılar görüşmek istedi benimle. İlk 3 hikaye konu mankeni gibiydi, böyle bir işe de kendimi yakıştırmıyordum. Böyle düşünürken tak diye Osman Sınav 'Deli Yürek'i teklif etti. Hani Susurluk, perde arkası enterasan hikayeler... Ben de Yıldız Teknik Üniversitesi'nde matematik okurken ülke gündemiyle ilgilenen bir öğrenci olarak ilgimi çekmişti. Sonra Osman abi ile de biraz oturup sohbet edince, onda da böyle bir toprak kokusunu alınca böyle bir Anadolu insanı. Tabi onun fırtına gibi olduğu zamanlar..." demişti.

Osman Sınav'ı böyle anlatmıştı: Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri gündemde - 5

Ünlü oyuncu, sözlerine "Sonra Osman abinin işini kabul ettim. Osman abi bana "Ben böyle bir iş yapacağım. Senin oynamanı istiyorum" dedi. Benim de hiç tecrübem yok sadece kısacık bir reklam filmi çekmişim, kamerayı da orada görmüşüm. Ben de ona rasyonel bir soru sordum, "Siz neye güveniyorsunuz da böyle bir şeyi teklif ediyorsunuz?" dedim" diye devam etmişti.

Osman Sınav'ı böyle anlatmıştı: Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri gündemde - 6

"Osman abi de "Sen benim bu tecrübeme güveniyorsan, bu tecrübe diyor ki sen de o potansiyel var, sen bunu yapabilirsin. Ama bu işe kelleni koyman lazım" şeklinde cevap verdi" diyen İmirzalıoğlu, sözlerini şöyle noktalamıştı:

"Bunun üzerine 'En büyük şeyi istiyorsunuz, bunun cevabını hemen veremem. Ben bir düşüneyim" dedim ve sonra gerçekten 1 hafta geçti ve Osman abiye "Tamam dedim, kellemi koyacağım bu işe" dedim. Ondan sonra Deli Yürek'e başladık."

Kenan İmirzalıoğlu, Osman Sınav imzalı Deli Yürek ve Acı Hayat dizilerinde başrol oynamıştı.

Osman Sınav'ı böyle anlatmıştı: Kenan İmirzalıoğlu'nun sözleri gündemde - 7

OSMAN SINAV KİMDİR?

Bir süredir kanserle mücadele eden Osman Sınav hayatını kaybetti. Osman Sınav Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat gibi yapımlarla hafızalara kazınmıştı. Osman Sınav 1958 yılında Burdur’da doğdu. 1975 ve 1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından sinema ve televizyon eğitimi aldı.

Kariyerine televizyon reklâmlarına metin yazma ve yönetmenlikle başlayan Osman Sınav 1984- 1987 yılları arasında 500’ü aşkın reklâm filminin yapımında görev aldı. Daha sonra görsel sanatlara duyduğu heyecan ve birikimini sinemaya taşımak istedi. Sinegraf isimli film yapım şirketini kurdu.

Sınav, Süper Baba, Deli Yürek, Hayat Bağları, Ekmek Teknesi, Acı Hayat, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat, Sen Anlat Karadeniz gibi çok sevilen 23 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu. Dizileri sadece Türkiye’ de değil dünyanın geniş bir coğrafyasında çok sayıda ülkenin televizyonunda ilgiyle karşılandı. 30 yılı aşkın bir süredir televizyon ve film dünyamıza unutulmaz eserler kazandıran Osman Sınav, Yönetmenler Derneği ile Sinema Eseri Meslek Sahipleri Birliği’nin üyesiydi.

Osman Sınav 20 Mart 2025 yılında hayatını kaybetti.

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