Otelde olaylı gece! Britney Spears'ın sinir krizi geçirdiği iddia edildi
Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears gündemden düşmüyor! Şarkıcının kaldığı otelde sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Spears konuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.
Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın dün kaldığı bir otelde sinir krizi geçirdiği iddia edildi.
Eski sevgilisi Paul Richard Soliz ile kavga eden şarkıcının durumunun iyi olmadığı ve şarkıcı için ambulans çağrıldığı bildirildi.