Otelde olaylı gece! Britney Spears'ın sinir krizi geçirdiği iddia edildi

Mahkeme belgelerine göre, Sam Asghari resmi ayrılık günlerinin birinci evlilik yıl dönümlerinden birkaç hafta sonra olduğunu belirtti

Asghari ayrılık kararıyla ilgili "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" ifadelerini kullanmıştı.