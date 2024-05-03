Otelde olaylı gece! Britney Spears'ın sinir krizi geçirdiği iddia edildi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Britney Spears gündemden düşmüyor! Şarkıcının kaldığı otelde sinir krizi geçirdiği iddia edildi. Spears konuyla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Otelde olaylı gece! Britney Spears'ın sinir krizi geçirdiği iddia edildi - 1

Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın dün kaldığı bir otelde sinir krizi geçirdiği iddia edildi.

Eski sevgilisi Paul Richard Soliz ile kavga eden şarkıcının durumunun iyi olmadığı ve şarkıcı için ambulans çağrıldığı bildirildi.

N-LIFE HABERLERİ

Otelde olaylı gece! Britney Spears'ın sinir krizi geçirdiği iddia edildi - 2

KAVGA ETTİLER İDDİASI

Şarkıcı yalın ayak bir şekilde, elinde battaniye ile otelin kapısında görüntülendi. İddialara göre şarkıcı, eski sevgilisiyle kavga ederken yaralandı.

Otelde olaylı gece! Britney Spears'ın sinir krizi geçirdiği iddia edildi - 3

42 yaşındaki Spears konuyla ilgil sosyal medya hesabında açıklama yaptı. İki sağlık çalışanının ünlü Chateau Marmont otelindeki odasına "yasal olmayan bir şekilde" girdiğini belirten Spears, tek ihtiyacı olan olan şeyin ayak bileği için buz olduğunu belirtti.

Spears, odasında zıplamaya çalışırken düştüğünü söyleyerek ayağındaki şişliği sosyal medya hesabında paylaştı.

Otelde olaylı gece! Britney Spears'ın sinir krizi geçirdiği iddia edildi - 4

"ANNEM BENİ OYUNA GETİRDİ"

Şarkıcı annesi Lynne'i suçlayarak "Bu işin arkasında annemin olduğunu biliyorum. Onunla 6 aydır konuşmuyordum. Hakkımda haberler çıkınca hemen beni aradı" dedi.

Spears açıklamasına "Daha önce yaptığı gibi beni oyuna getirdi. Ona katlanamıyorum" dedi.

Otelde olaylı gece! Britney Spears'ın sinir krizi geçirdiği iddia edildi - 5

Spears daha sonra "Haberler tamamen yalan. Her gün giderek daha fazla güçleniyorum" diyerek sinir krizi geçirdiği iddialarını yalanladı.

Otelde olaylı gece! Britney Spears'ın sinir krizi geçirdiği iddia edildi - 6

ANLAŞMAYA VARDILAR

Öte yandan,  Spears ve Sam Asghari 14 aylık evliliğin ardından boşanma kararı almıştı. Spears ile 30 yaşındaki model Asghari, ayrılık açıklamasından 9 ay sonra anlaşmaya vardı.

TMZ'nin haberine göre, çifti evlilik sözleşmesinin şartlarına uygun bir şekilde boşanıyor. Anlaşmanın ayrıntıları henüz tam olarak bilinmiyor.

Ancak iddialara göre, pop yıldızı, Asghari'nin kirasını ödüyor.

Otelde olaylı gece! Britney Spears'ın sinir krizi geçirdiği iddia edildi - 7

Mahkeme belgelerine göre, Sam Asghari resmi ayrılık günlerinin birinci evlilik yıl dönümlerinden birkaç hafta sonra olduğunu belirtti

 Asghari ayrılık kararıyla ilgili "6 yıllık sevgi ve bağlılığın ardından eşim ve ben yolculuğumuza ayrı bir şekilde devam etmeye karar verdik. Birbirimize hep sevgi ve saygı duyacağız. Onun için en iyisini diliyorum. Olur böyle şeyler!" ifadelerini kullanmıştı.

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