Öykü Karayel ile Can Bonomo'dan romantik paylaşım

Mutlu birlikteliklerini 2018 yılında evlilikle taçlandıran şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 2021 yılının Nisan ayında oğlu Roman'a kavuştu.
Zaman zaman mutlu aile pozlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan ünlü çiftten Öykü Karayel son paylaşımıyla gündem oldu.
B,r etkinlik için gittikleri Kapadokya'da eşi Bonomo ile poz veren Öykü Karayel, bu kareyi takipçileriyle paylaştı.
Ünlü çiftin aşk pozuna kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Öte yandan Öykü Karayel, İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programa konuk olmuştu. "Bir anda gaza gelip yaptıktan sonra seni çok pişman eden bir şey oldu mu hiç?" sorusuna da yanıt veren Karayel, önce 'Hayır' dese de sonrasında eline yaptırdığı dövmeyi göstererek 'Şu' demişti.
Konuyla ilgili konuşan oyuncu, "Yani dövme insanı değilim ben. Zaten 30 yaşındayım. Hiçbir dövmem yok. Çocuğum oldu diye ne bu görmemişlik? Can bu fikirle geldi. Çok romantik, o da 'Me' yazdıracak falan ama çok sıkılıyorum. İstemiyorum yani. Tamam çocuğumu çok seviyorum ama... Bunu söylerken de utanıyorum, çocuğumun ismi ama sevmiyorum. Pıt diye de gidebilecek bir şey. Ondan kendime süre verdim" ifadelerini kullanmıştı.