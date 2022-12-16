Öykü Karayel ile Can Bonomo'dan romantik paylaşım

Konuyla ilgili konuşan oyuncu, "Yani dövme insanı değilim ben. Zaten 30 yaşındayım. Hiçbir dövmem yok. Çocuğum oldu diye ne bu görmemişlik? Can bu fikirle geldi. Çok romantik, o da 'Me' yazdıracak falan ama çok sıkılıyorum. İstemiyorum yani. Tamam çocuğumu çok seviyorum ama... Bunu söylerken de utanıyorum, çocuğumun ismi ama sevmiyorum. Pıt diye de gidebilecek bir şey. Ondan kendime süre verdim" ifadelerini kullanmıştı.