Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları büyük ilgi gördü

Meryem, Ada Masalı, Sen İnandır ve Hakan: Muhafız gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Abu Dhabi ziyaretinden birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları büyük ilgi gördü - 1

Furkan Andıç ile 39 Derecede Aşk adlı filmde yeniden bir araya gelmeye hazırlanan ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

N-LIFE HABERLERİ

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları büyük ilgi gördü - 2

Turan, Şeyh Zayid Camii önünde poz verdi.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları büyük ilgi gördü - 3

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren 32 yaşındaki Turan'ın, Abu Dabi ziyareti sırasında paylaştığı kareler beğeni topladı.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları büyük ilgi gördü - 4

Turan'ın fotoğraflarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları büyük ilgi gördü - 5

Turan, paylaşımına "Siyah-beyaz fotoğraf atmayacağımı düşünmeniz beni üzdü tabii"  notunu düştü.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları büyük ilgi gördü - 6

YILLAR SONRA AYNI PROJEDELER

Yıllar önce "Meryem" dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan ve Furkan Andıç yine aynı projede. İkil bu sefer bir filmde başrolleri paylaşacak.

Başrollerinde Turan ve Andıç’ın yer aldığı 39 Derecede Aşk'ın senaryosu Uygar Şirin’in imzasını taşırken; yönetmenliğini Tunç Şahin, yapımcılığını ise Bir Film üstleniyor.

Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları büyük ilgi gördü - 7

FİLMİN KONUSU

İzmir’in sıcak atmosferini yansıtan romantik komedi türündeki filmin konusu ise şöyle:

Film, hırslı ve başarılı bir avukat olan Kumru (Ayça Ayşin Turan) ve tutkusunun peşinden giderek müzisyen olan Fatih’in (Furkan Andıç) hayatlarının beklenmedik bir şekilde kesişmesini konu alıyor.

Kumru’nun üstlendiği yüksek profilli boşanma davası, onu tekrar İzmir’e getirir ve Fatih ile tanışmasına vesile olur. Boşanma davasının karmaşık bir hal almasıyla zıt karakterlere sahip ikilinin aldatan eşe karşı delil toplamak, davayı sonuçlandırmak, Kumru’nun ilginç bir karaktere sahip annesini ziyaret etmek, Fatih’in müzisyen arkadaşlarını konsere yetiştirmek ve gün bitmeden bir düğüne katılmak için sadece sekiz saatleri vardır.

İzmir sokaklarındaki bu koşuşturma ikilinin planlarını ve hayatlarını değiştirecektir.

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