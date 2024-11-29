Oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın Abu Dhabi paylaşımları büyük ilgi gördü

FİLMİN KONUSU

İzmir’in sıcak atmosferini yansıtan romantik komedi türündeki filmin konusu ise şöyle:

Film, hırslı ve başarılı bir avukat olan Kumru (Ayça Ayşin Turan) ve tutkusunun peşinden giderek müzisyen olan Fatih’in (Furkan Andıç) hayatlarının beklenmedik bir şekilde kesişmesini konu alıyor.

Kumru’nun üstlendiği yüksek profilli boşanma davası, onu tekrar İzmir’e getirir ve Fatih ile tanışmasına vesile olur. Boşanma davasının karmaşık bir hal almasıyla zıt karakterlere sahip ikilinin aldatan eşe karşı delil toplamak, davayı sonuçlandırmak, Kumru’nun ilginç bir karaktere sahip annesini ziyaret etmek, Fatih’in müzisyen arkadaşlarını konsere yetiştirmek ve gün bitmeden bir düğüne katılmak için sadece sekiz saatleri vardır.



İzmir sokaklarındaki bu koşuşturma ikilinin planlarını ve hayatlarını değiştirecektir.