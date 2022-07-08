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Oyuncu Ayfer Dönmez doğum fotoğraflarını paylaştı

Haberler - ntv.com.tr | 08.07.2022 - 15:08 - Son Güncelleme : 08.07.2022 - 15:15

Yeniden Leyla, Aşk ve Gurur ve Dila Hanım gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Ayfer Dönmez, doğum fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Ayfer Dönmez doğum fotoğraflarını paylaştı - 1

Oyuncu Ayfer Dönmez, doğum fotoğraflarını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

Oyuncu Ayfer Dönmez doğum fotoğraflarını paylaştı - 2

Dönmez, 13 Haziran'da kızı Çağla Deniz'i kucağına almıştı.

Oyuncu Ayfer Dönmez doğum fotoğraflarını paylaştı - 3

"HAYATIMIN EN MUCİZEVİ GÜNÜ"

Kızına kavuştuğu anları paylaşan oyuncu, "Ve sonrası.. 13 Haziran 2022 Çağla Deniz iyi ki doğdu. Hayatımın en mucizevi günü. Gecenin kahramanları sakinliği ve bilgisiyle süreci çok iyi yöneten doktorum doğum koçum ve hastanede tanıştığım güzel enerjili ebe Sedef. iyi ki yanımdaydınız!" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Ayfer Dönmez doğum fotoğraflarını paylaştı - 4

Oyuncu, Serkan Ertekin ile 2017 yılında dünyaevine girmişti.

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