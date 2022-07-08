Oyuncu Ayfer Dönmez doğum fotoğraflarını paylaştı

"HAYATIMIN EN MUCİZEVİ GÜNÜ"

Kızına kavuştuğu anları paylaşan oyuncu, "Ve sonrası.. 13 Haziran 2022 Çağla Deniz iyi ki doğdu. Hayatımın en mucizevi günü. Gecenin kahramanları sakinliği ve bilgisiyle süreci çok iyi yöneten doktorum doğum koçum ve hastanede tanıştığım güzel enerjili ebe Sedef. iyi ki yanımdaydınız!" ifadelerini kullandı.