Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi)
Şevval Sam, Birce Akalay ve Pelin Akil gibi isimlerin ardından oyuncu Başak Gümülcinelioğlu da saçlarını kısacık kestirdi. Gümülcinelioğlu imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Sen Çal Kapımı, Sipahi, Bir Derdim Var gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imaj değişikliğine gitti.