Oyuncu Birce Akalay'dan Bodrum'da depremzedelere yardım kampanyasına destek

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Tüm Türkiye yardım için seferber oldu. Muğla’nın Bodrum ilçesinde de toplanan yardım malzemeleri TIR'larla bölgeye ulaştırıldı. Gençlik Merkezi'nde depremzedeler için ihtiyaç mağazası oluşturuldu. Bu kapsamda, oyuncu Birce Akalay da gençlik merkezine gelerek Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalara destek verdi.