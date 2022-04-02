Oyuncu Burak Yörük'ten otobüs şoförüne saldırı

Haberler | 02.04.2022 - 11:06

Oyuncu Burak Yörük trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülenen olay anı sonrası hakkında herhangi bir işlem yapılmayan ünlü oyuncu olay yerinden uzaklaştı.

Oyuncu Burak Yörük'ten otobüs şoförüne saldırı - 1

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan oyuncu Burak Yörük trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı.

Oyuncu Burak Yörük'ten otobüs şoförüne saldırı - 2

Olay yerine gelen polisler, ünlü oyuncuyu güçlükle sakinleştirip, aracına bindirdi.

Oyuncu Burak Yörük'ten otobüs şoförüne saldırı - 3

Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan ünlü oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

Oyuncu Burak Yörük'ten otobüs şoförüne saldırı - 4

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü şikayetçi olduğunu söyledi. Ancak hakkında herhangi bir işlem yapılmayan oyuncu olay yerinden uzaklaştı.

Oyuncu Burak Yörük'ten otobüs şoförüne saldırı - 5

Sosyal medyada paylaşılan kavga görüntülerinin ardından ünlü oyuncuya tepkilerin hedefinde yer aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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