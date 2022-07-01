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Oyuncu Burcu Özberk mezun oldu: Zamanında yolumuza taş koydular

Haberler - ntv.com.tr | 01.07.2022 - 11:05

Oyuncu Burcu Özberk konservatuardan mezun oldu. Üniversite eğitimini tamamlayarak yıllar sonra kep atan Özberk, “Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama bugün çiçeklerle, alkışlanarak mezun oldum" dedi.

Oyuncu Burcu Özberk mezun oldu: Zamanında yolumuza taş koydular - 1

Oyuncu Burcu Özberk, konservatuardan mezun olarak yarım kalan üniversite eğitimini tamamladı.

Oyuncu Burcu Özberk mezun oldu: Zamanında yolumuza taş koydular - 2

"ZAMANINDA YOLUMUZA TAŞ KOYDULAR"

32 yaşındaki oyuncu, kep atma anlarını sosyal medya hesabından, “Geç gelen mezuniyet. Zamanında yolumuza taş koydular ama çiçeklerle alkışlanarak mezun oldum bugün" dedi. 

Oyuncu Burcu Özberk mezun oldu: Zamanında yolumuza taş koydular - 3

Özberk sözlerini şöyle sürdürdü: "Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti” 

İşte Özberk'in sosyal medyasından öne çıkan diğer kareler...

Oyuncu Burcu Özberk mezun oldu: Zamanında yolumuza taş koydular - 4
Oyuncu Burcu Özberk mezun oldu: Zamanında yolumuza taş koydular - 5
Oyuncu Burcu Özberk mezun oldu: Zamanında yolumuza taş koydular - 6
Oyuncu Burcu Özberk mezun oldu: Zamanında yolumuza taş koydular - 7

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