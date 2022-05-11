Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili

Haberler | 11.05.2022 - 10:18
Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan oyuncu Burcu Özberk dizinin final yapmasının ardından soluğu Endonezya'da aldı.
32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir karesini "Yediğim içtiğim benim olsun. Gördüğüm yerler inanılmaz!" notuyla yayınladı.
Bali Adası'nda tatil yapan Özberk, dün de keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı.
Bu kez bikinisiyle objektif karşısına geçen Özberk, paylaşımında "Gün erken başlıyor, uyanamıyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Özberk'in tatilinden yansıyan diğer kareler...