Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili

Haberler | 11.05.2022 - 10:18

Geçtiğimiz günlerde tatil için Türkiye'den 10 bin km uzaklıktaki Endonezya'nın Bali Adası'na giden Burcu Özberk'ten yeni fotoğraflar geldi.

Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili - 1

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan oyuncu Burcu Özberk dizinin final yapmasının ardından soluğu 'da aldı.

Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili - 2

32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir karesini "Yediğim içtiğim benim olsun. Gördüğüm yerler inanılmaz!" notuyla yayınladı.

Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili - 3

Bali Adası'nda tatil yapan Özberk, dün de keyifli anlarını sosyal medyadan paylaştı.

Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili - 4

Bu kez bikinisiyle objektif karşısına geçen Özberk, paylaşımında "Gün erken başlıyor, uyanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili - 5

İşte Özberk'in tatilinden yansıyan diğer kareler...

Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili - 6
Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili - 7
Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili - 8
Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili - 9
Oyuncu Burcu Özberk'in Bali tatili - 10

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