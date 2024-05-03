Oyuncu Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak'ın oğlu cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyor

Çiçek Dilligil konuyla ilgili "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor . Önemli kliniklerden de destek alıyor" açıklamasında bulundu.