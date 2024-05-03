Oyuncu Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak'ın oğlu cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyor
Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet değiştirmeye hazırlandığı öğrenildi.
Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyor. Temiz Magazin'in haberine göre; 1997 yılında dünyaya gelen Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti.
Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiği öğrenildi.