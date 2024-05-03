Oyuncu Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak'ın oğlu cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyor

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet değiştirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Oyuncu Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak'ın oğlu cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyor - 1

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyor. Temiz Magazin'in haberine göre; 1997 yılında dünyaya gelen Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti.

Amerika'da yaşayan Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiği öğrenildi.

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Oyuncu Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak'ın oğlu cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyor - 2

Çiçek Dilligil konuyla ilgili "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor . Önemli kliniklerden de destek alıyor" açıklamasında bulundu.

Oyuncu Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak'ın oğlu cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyor - 3

Oyuncu "Cinsiyet değişikliğinin de başındayız" diye ekledi.

Oyuncu Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak'ın oğlu cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyor - 4

Ardahan Öztoprak'ın ismini "Ayda" olarak değiştirdiği öğrenildi.

Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak 1997 yılında dünyaevine girdi.

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