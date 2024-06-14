Oyuncu Çiçek Dilligil'in cinsiyet değiştirmeye karar veren oğlunun son hali
Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirmeye karar vermişti. Adını Ayda olarak değiştiren Öztoprak'ın son hali ortaya çıktı.
Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirme kararıyla gündeme gelmişti.
1997 yılında dünyaya gelen Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti. Amerika'da yaşayan Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiği öğrenildi.