Oyuncu Çiçek Dilligil'in cinsiyet değiştirmeye karar veren oğlunun son hali

"ADI ARTIK AYDA"

Çiçek Dilligil konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" açıklamasında bulunmuştu.