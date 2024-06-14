Oyuncu Çiçek Dilligil'in cinsiyet değiştirmeye karar veren oğlunun son hali

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirmeye karar vermişti. Adını Ayda olarak değiştiren Öztoprak'ın son hali ortaya çıktı.

Oyuncu Çiçek Dilligil'in cinsiyet değiştirmeye karar veren oğlunun son hali - 1

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirme kararıyla gündeme gelmişti.

1997 yılında dünyaya gelen Ardahan Öztoprak eğitimi için Amerika'ya gitmişti. Amerika'da yaşayan  Öztoprak'ın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiği öğrenildi.

N-LIFE HABERLERİ

Oyuncu Çiçek Dilligil'in cinsiyet değiştirmeye karar veren oğlunun son hali - 2

"ADI ARTIK AYDA"

Çiçek Dilligil konuyla ilgili geçtiğimiz haftalarda "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" açıklamasında bulunmuştu.

Oyuncu Çiçek Dilligil'in cinsiyet değiştirmeye karar veren oğlunun son hali - 3

İsmini "Ayda" olarak değiştiren Öztoprak'ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu.

Oyuncu Çiçek Dilligil'in cinsiyet değiştirmeye karar veren oğlunun son hali - 4

Öztoprak sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

İşte Ayda Öztoprak'ın sosyal medya paylaşımları...

Oyuncu Çiçek Dilligil'in cinsiyet değiştirmeye karar veren oğlunun son hali - 5
Oyuncu Çiçek Dilligil'in cinsiyet değiştirmeye karar veren oğlunun son hali - 6
Oyuncu Çiçek Dilligil'in cinsiyet değiştirmeye karar veren oğlunun son hali - 7
Oyuncu Çiçek Dilligil'in cinsiyet değiştirmeye karar veren oğlunun son hali - 8
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