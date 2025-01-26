Oyuncu Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi: Hastane odasından paylaştı
Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler ameliyat olduğunu açıkladı.
Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Elvin Levinler hayranlarını korkuttu.
Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Elvin Levinler hayranlarını korkuttu.
36 yaşındaki oyuncu ve sosyal medya fenomeni kalp ameliyatı geçirdi.
Hastaneden paylaşım yapan Kavak Yelleri'nin "Ayşe"si yaşadığı sağlık sorunu hakkında açıklama yaptı.
Hastaneden paylaşım yapan Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullandı.