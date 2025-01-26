Oyuncu Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi: Hastane odasından paylaştı

Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler ameliyat olduğunu açıkladı.

Oyuncu Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi: Hastane odasından paylaştı - 1

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden olan Elvin Levinler hayranlarını korkuttu.

N-LIFE HABERLERİ

Oyuncu Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi: Hastane odasından paylaştı - 2

36 yaşındaki oyuncu ve sosyal medya fenomeni kalp ameliyatı geçirdi.

Oyuncu Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi: Hastane odasından paylaştı - 3

Hastaneden paylaşım yapan Kavak Yelleri'nin "Ayşe"si yaşadığı sağlık sorunu hakkında açıklama yaptı.

Oyuncu Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi: Hastane odasından paylaştı - 4

"BİRAZ FAZLA YÜKLENDİĞİMİ BİLİYORDUM"

Hastaneden paylaşım yapan Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

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