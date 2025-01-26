Oyuncu Elvin Levinler kalp ameliyatı geçirdi: Hastane odasından paylaştı

"BİRAZ FAZLA YÜKLENDİĞİMİ BİLİYORDUM"

Hastaneden paylaşım yapan Elvin Levinler, "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğimi düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda" ifadelerini kullandı.