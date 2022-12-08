Oyuncu Ezgi Mola taciz davasında ifade verdi

"ASANSÖRÜN ORADA ARKAMDA BİR KARALTI BELİRDİ"

Beyanına devam eden Mola, ‘’Aradan aylar geçti ve pandemi sonrasıydı. Yine bir oyun bitimiydi. Asansörün orada arkamda bir karaltı belirdi. Tam asansörün kapısı açıldı, içeri girmeden bir baktım yine o. Yıllar sonra yine oydu. O kadar korktum ve gerildim ki. Bana hemen ‘bir dakika korkmayın’ dedi. Ona ‘ne hakla bunu yapabilirsiniz, sessizce benimle asansöre binmeye çalışıyorsunuz’ dedim ve güvenlik çağırdım. Beni durdurmaya çalıştı, baş başa oturup konuşmak istediğini söyledi ve o sırada bana asıl yüzünü gösterdi ve ‘beni işimden ediyorsun, çok kötü olacak haberin olsun’ dedi. Oradaki herkes de buna şahit, bizzat elini göstererek’’ şeklinde konuştu.