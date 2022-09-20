Oyuncu Ezra Miller hakkında iddia: Kendini mesih sanıyor

BİR KADINI BOĞMAYA ÇALIŞTI

Kendisine yöneltilen taciz iddialarının yanı sıra üç çocuğuyla birlikte bir kadını güvenli olmayan bir ortamda tutmakla suçlanan Miller, son olarak bir kadını boğmakla suçlanmıştı. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te 2020 yılında gerçekleşen saldırıda mağdur olan kadın, kavga etmekle ilgili şaka yaptıklarını ve bir anda Miller’un üstüne atlayıp kendisini boğmaya çalıştığını belirtmişti.