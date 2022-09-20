Oyuncu Ezra Miller hakkında iddia: Kendini mesih sanıyor

Haberler - ntv.com.tr | 20.09.2022 - 07:42 - Son Güncelleme : 20.09.2022 - 08:00
Fantastik Canavarlar serisinin yıldızı Ezra Miller hakkında çıkan taciz ve saldırı suçlamalarının ardından oyuncu, ‘karmaşık akıl sağlığı sorunları’ nedeniyle tedaviye başladığını söylemişti.
Vanity Fair dergisinin oyuncu hakkında hazırladığı habere göre, oyuncunun kendisini ‘mesih’ sandığına dair bazı iddialar ortaya atıldı.
Ebeveynlerinin 2019 yılında boşanmasıyla akıl sağlığının kötüye gittiği belirtilen 29 yaşındaki oyuncunun yakın arkadaşları, ünlü oyuncunun kendini mesih sandığını söyledi.
Kaynaklara göre oyuncunun zamanla narsist bir kişiliğe büründüğü ve kendine genç insanlardan oluşan gruplar bulduğu belirtildi. “Mesih olduklarından ve neler yaptıklarından bahsederlerdi” diyen kaynaklar, oyuncunun İzlanda’da durmadan parti yaptığını, 2-3 boyunca partilediğini aktardı.
Oyuncu ve liderlik yaptığı grubunun bir çeşit devrim yöneteceklerini söyledikleri belirtildi. Aynı zamanda bu grubun, Vermont’taki evlerinde bir çeşit sunaklarının olduğu ve kadınların gelip bir şeyler sundukları biliniyor.
Oyuncu son olarak Vermont'taki bir evden ev sahipleri evde yokken içki çalmasıyla gündeme gelmişti.
Kayıtları inceleyen polis memurları, Miller’ı ağır hırsızlıkla suçlanmasına yetecek kanıtlara ulaştı. Üç aydan fazla bir süre aranan Miller, 7 Ağustos tarihinde yakalandı. 29 yaşındaki oyuncu, 26 Eylül'de Vermont Yüksek Mahkemesi'nde duruşmaya çıkacak.
Kendisine yöneltilen taciz iddialarının yanı sıra üç çocuğuyla birlikte bir kadını güvenli olmayan bir ortamda tutmakla suçlanan Miller, son olarak bir kadını boğmakla suçlanmıştı. İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te 2020 yılında gerçekleşen saldırıda mağdur olan kadın, kavga etmekle ilgili şaka yaptıklarını ve bir anda Miller’un üstüne atlayıp kendisini boğmaya çalıştığını belirtmişti.