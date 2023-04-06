Oyuncu Funda Eryiğit doğuma gün sayıyor

Yönetmen Berkun Oya ile geçtiğimiz günlerde dünyaevine giren ve şimdilerde ilk kez anne olmaya hazırlanan Funda Eryiğit, Nişantaşı'ndaydı.
Gözlerden uzak bir yaşam süren ve anne olmaya hazırlanan Funda Eryiğit, bebeği için çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıdı.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre karnı burnunda ilk kez görüntülenen ünlü oyuncu, basın mensuplarının sorularını ise yanıtsız bıraktı.
38 yaşındaki Funda Eryiğit, daha önce, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlarken, "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" demişti.
Funda Eryiğit, ardından 46 yaşındaki Berkun Oya ile hayatlarını birleştirmişti.
Funda Eryiğit, "Karşı cinste seni ne etkiler?" sorusuna ise, "Cesur olması, söylediği sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için" cevabını vermişti.