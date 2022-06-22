Oyuncu Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu evlendi

Haberler - ntv.com.tr | 22.06.2022 - 10:15

Masumlar Apartmanı'nında canlandırdığı Neriman karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gizem Katmer ve sevgilisi Güçlü Aydoğdu dünyaevine girdi.

Oyuncu Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu evlendi - 1

Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer (27) ve sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu (38) evlendi.

Oyuncu Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu evlendi - 2

Sade bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren çifti aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı.

Oyuncu Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu evlendi - 3

"AY BENİM GÜZELİM"

Oyuncunun eski rol arkadaşı Ezgi Mola'da Katmer'in gelinlikli pozunu, "Ay benim güzelim. Gizem Katmer'im bugün evleniyor. Çok güzelsin canım Gizem" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Oyuncu Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu evlendi - 4

İşte Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu çiftinin düğününden yansıyan kareler...

Oyuncu Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu evlendi - 5
Oyuncu Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu evlendi - 6
Oyuncu Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu evlendi - 7

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