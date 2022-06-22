Oyuncu Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu evlendi

Haberler - ntv.com.tr | 22.06.2022 - 10:15
Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterine hayat veren genç oyuncu Gizem Katmer (27) ve sanat yönetmeni sevgilisi Güçlü Aydoğdu (38) evlendi.
Sade bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren çifti aileleri ve yakın dostları da yalnız bırakmadı.
Oyuncunun eski rol arkadaşı Ezgi Mola'da Katmer'in gelinlikli pozunu, "Ay benim güzelim. Gizem Katmer'im bugün evleniyor. Çok güzelsin canım Gizem" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.
İşte Gizem Katmer ve Güçlü Aydoğdu çiftinin düğününden yansıyan kareler...