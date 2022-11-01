Oyuncu Hatice Şendil: Her şeye yeniden başlamak zorundaymışım gibi hissettim

Şendil ve Burak Sağyaşar birbirine nasıl vakit ayırıyor, neler yapıyor? sorusunu ünlü oyuncu şöyle yanıtladı: " Zaman zaman vakit ayıramadığımız da oluyor. Ben mesela setten eve geldim ve gecenin geç bir saatinde bu cevapları verirken Burak da başka bir odada hâlâ çalışıyor. Mesleğimizin zorluklarının ve bizi zorlayan kısımlarının farkındayız. Hayatta bir kez varız. Sahip olduğumuz her şeyi çalışarak yaptık ve bu bizim için gerçek bir tatmin noktası."