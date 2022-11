Oyuncu Hatice Şendil: Her şeye yeniden başlamak zorundaymışım gibi hissettim

"İlişkimizin enerjisi ve dinamiği bireysel üretme üzerine kurulu bir taraftan. İç huzurumuzu böyle sağlıyoruz. Bu yoğunluk bize paylaşım heyecanı, yüksek enerji, birbirimizin halinden anlama ve düşkünlük getiriyor. On üç yıldır birlikteyiz. Hâlâ geleceğe dair hayal kurar, birlikte yapacağımız seyahatleri planlarız. Gün içindeki her fırsatta ailece vakit geçiririz. Oğlumuz, ikimizin de en büyük aşkı. Burak, Can’a baktığında beni görür; ben de Can’da onu. Her zaman yan yana olamasak da hep birlikteyiz. Sosyalleşmeye çok vakit bulamıyoruz şu sıra ama beraber seyahat etmek en keyifli vazgeçilmezimiz”