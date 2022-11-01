Oyuncu Hatice Şendil: Her şeye yeniden başlamak zorundaymışım gibi hissettim

Oyuncu Hatice Şendil hayat felsefesini, evliliğini, kariyerini ve merak edilenlerini anlattı. Mag dergisine konuşan Şendil, "Anne olduktan sonra bir süre ara verdiğim mesleğime döndüğüm zaman sektörün bir anda nasıl büyüdüğünü ve değiştiğini daha net anladım” dedi.
Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: “Anne olmak da beni değiştirmişti. Daha fazla ertelemeden bir yerden başlamam gerektiğini hissediyordum; ama sektörün değişimi, sosyal medya etkisi, benim artık otuzlu yaşların sonlarına yaklaşmam, yeni bir kırılma düşüncesi yarattı. Sanki bugüne kadar yaptıklarım benimle değilmiş ve ben her şeye yeniden başlamak zorundaymışım gibi düşündüm ve hissettim."
"Siz ne yaparsanız yapın bir yerde bir yaştan sonra “bitti” gözüyle bakılıyorsunuz. Bir de “kırklı” yaşlardaki kadın oyuncuları bir türlü nereye koyacaklarını bilemiyor insanlar, gençlikten emekli olmuş gibi... Bense bakışlarımdaki olgunlukla, kendimi beslediğim duygularla daha da gerçeğim eskisinden. Sonuç olarak siz ne yaparsanız yapın, çabucak tüketilmeye mecbur kalıyorsunuz günün sonunda.”
Şendil ve Burak Sağyaşar birbirine nasıl vakit ayırıyor, neler yapıyor? sorusunu ünlü oyuncu şöyle yanıtladı: " Zaman zaman vakit ayıramadığımız da oluyor. Ben mesela setten eve geldim ve gecenin geç bir saatinde bu cevapları verirken Burak da başka bir odada hâlâ çalışıyor. Mesleğimizin zorluklarının ve bizi zorlayan kısımlarının farkındayız. Hayatta bir kez varız. Sahip olduğumuz her şeyi çalışarak yaptık ve bu bizim için gerçek bir tatmin noktası."
"İlişkimizin enerjisi ve dinamiği bireysel üretme üzerine kurulu bir taraftan. İç huzurumuzu böyle sağlıyoruz. Bu yoğunluk bize paylaşım heyecanı, yüksek enerji, birbirimizin halinden anlama ve düşkünlük getiriyor. On üç yıldır birlikteyiz. Hâlâ geleceğe dair hayal kurar, birlikte yapacağımız seyahatleri planlarız. Gün içindeki her fırsatta ailece vakit geçiririz. Oğlumuz, ikimizin de en büyük aşkı. Burak, Can’a baktığında beni görür; ben de Can’da onu. Her zaman yan yana olamasak da hep birlikteyiz. Sosyalleşmeye çok vakit bulamıyoruz şu sıra ama beraber seyahat etmek en keyifli vazgeçilmezimiz”