Oyuncu İlayda Alişan imaj değiştirdi (Ünlülerin değişimi)
Ünlü oyuncu İlayda Alişan imaj değişikliğine gitti. Alişan imajını tazeleyen tek isim değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Son olarak bir süredir birlikte olduğu Oğulcan Engin ile çıktığı İtalya tatiliyle gündeme gelen oyuncu İlayda Alişan imaj değiştirdi.