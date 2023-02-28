Oyuncu Keke Palmer anne oldu

Amerikalı oyuncu Keke Palmer, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Palmer, oğluna Leodis Andrellton adını verdi.

Oyuncu Keke Palmer anne oldu - 1

Amerikalı oyuncu Keke Palmer ve erkek arkadaşı Dairus Jackson, ilk bebeklerini kucaklarına aldı. 

Keke Palmer, 25 Şubat'ta bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ünlü çift, oğullarına Leodis Andrellton Jackson adını verdi. 

Oyuncu Keke Palmer anne oldu - 2

29 yaşındaki oyuncu, doğum haberini ve oğlunun fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Palmer, oğlunun fotoğraflarını, "Sadece 48 saattir ebeveyn olmak" notuyla yayınladı. 

Oyuncu Keke Palmer anne oldu - 3

Ünlü oyuncu, pek çok meslektaşının aksine, bebeğinin yüzünü gösterirken, "Oğlumdan dünyayı saklamıyorum, oğlumu dünyadan saklıyorum” dedi.

Oyuncu Keke Palmer anne oldu - 4

Palmer, hamilelik söylentilerini, aralık ayında katıldığı Saturday Night Live adlı TV programında doğrulamıştı. 

Palmer ve spor eğitmeni sevgilisi Jackson, bugüne dek ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Oyuncu Keke Palmer anne oldu - 5

Palmer, en son ocak ayında düzenlenen 2023 New York Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri görüşmüş, Nope'taki performansıyla En İyi Yardım Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

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