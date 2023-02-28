Oyuncu Keke Palmer anne oldu

Amerikalı oyuncu Keke Palmer ve erkek arkadaşı Dairus Jackson, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
Keke Palmer, 25 Şubat'ta bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ünlü çift, oğullarına Leodis Andrellton Jackson adını verdi.
29 yaşındaki oyuncu, doğum haberini ve oğlunun fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.
Palmer, oğlunun fotoğraflarını, "Sadece 48 saattir ebeveyn olmak" notuyla yayınladı.
Ünlü oyuncu, pek çok meslektaşının aksine, bebeğinin yüzünü gösterirken, "Oğlumdan dünyayı saklamıyorum, oğlumu dünyadan saklıyorum” dedi.
Palmer, hamilelik söylentilerini, aralık ayında katıldığı Saturday Night Live adlı TV programında doğrulamıştı.
Palmer ve spor eğitmeni sevgilisi Jackson, bugüne dek ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
Palmer, en son ocak ayında düzenlenen 2023 New York Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri görüşmüş, Nope'taki performansıyla En İyi Yardım Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı.