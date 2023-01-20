Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

2008 Türkiye Güzeli Leyla Lydia Tuğutlu ilk bebeğini kucağına aldı.

Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu - 1

Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlenen Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu.

Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu - 2

Ergin ile 20 Temmuz 2022'de dünyaevine giren oyuncu ve model, ilk kez anne olma sevincini yaşadı. 

Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu - 3

SUDA DOĞUM YAPTI

Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerle tanınan oyuncu, suda doğum yöntemini tercih etti.

Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu - 4

Doğumuyla ilgili konuşan oyuncu, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Çiftin oğullarına ‘Evren Deniz’ adını verdikleri biliniyor.

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