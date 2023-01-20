Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Doğumuyla ilgili konuşan oyuncu, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.

Çiftin oğullarına ‘Evren Deniz’ adını verdikleri biliniyor.