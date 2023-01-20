Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu

Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlenen Leyla Lydia Tuğutlu anne oldu.
Ergin ile 20 Temmuz 2022'de dünyaevine giren oyuncu ve model, ilk kez anne olma sevincini yaşadı.
Büyük Selçuklu, Kiralık Aşk, Bu Şehir Arkandan Gelecek ve Kızım gibi dizilerle tanınan oyuncu, suda doğum yöntemini tercih etti.
Doğumuyla ilgili konuşan oyuncu, "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" dedi.
Çiftin oğullarına ‘Evren Deniz’ adını verdikleri biliniyor.