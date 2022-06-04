Oyuncu Luis Lorenzo Crespo ve eşi miras için teyzesini öldürmekten tutuklandı

Haberler | 04.06.2022 - 10:32

İspanya'da polisiye dizilerinde rol alan oyuncu Luis Lorenzo Crespo, eşiyle birlikte miras için teyzesini öldürmekten tutuklandı.

Oyuncu Luis Lorenzo Crespo ve eşi miras için teyzesini öldürmekten tutuklandı - 1

İspanya'da El Comisario ve La Que se Avecina gibi dizilerle yıldızı parlayan oyuncu Luis Lorenzo Crespo ve eşi Arancha Palomino miras için María Isabel'i öldürdüğü iddiasıyla Madrid'de tutuklandı.


Oyuncu Luis Lorenzo Crespo ve eşi miras için teyzesini öldürmekten tutuklandı - 2

Teyzenin aslında geçen yıl bunamanın neden olduğu doğal sebeplerden öldüğü düşünülüyordu ancak kardeşi durumdan şüphelendi ve ikinci bir otopsi istedi. Otopsi sonucu kadının zehirlendiği keşfedildi.

Oyuncu Luis Lorenzo Crespo ve eşi miras için teyzesini öldürmekten tutuklandı - 3

Otopsi bulguları Isabel'in vücudunda normal kadmiyum seviyesinin 200 katı ve normal manganez seviyesinin 20 katı olduğunu ortaya çıkardı.

Oyuncu Luis Lorenzo Crespo ve eşi miras için teyzesini öldürmekten tutuklandı - 4

Çift, yaşlı kadına demans teşhisi konulduktan sonra harcamalarını açıklamak için uzmanlara götürdüklerini öne sürdü.

Oyuncu Luis Lorenzo Crespo ve eşi miras için teyzesini öldürmekten tutuklandı - 5

Ancak yetkililer, bunama teşhisine dair bir kayıt olmadığını söylerken, komşuları da çiftin onu ihmal ettiğini iddia etti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER