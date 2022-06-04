Oyuncu Luis Lorenzo Crespo ve eşi miras için teyzesini öldürmekten tutuklandı

Haberler | 04.06.2022 - 10:32
İspanya'da El Comisario ve La Que se Avecina gibi dizilerle yıldızı parlayan oyuncu Luis Lorenzo Crespo ve eşi Arancha Palomino miras için María Isabel'i öldürdüğü iddiasıyla Madrid'de tutuklandı.
Teyzenin aslında geçen yıl bunamanın neden olduğu doğal sebeplerden öldüğü düşünülüyordu ancak kardeşi durumdan şüphelendi ve ikinci bir otopsi istedi. Otopsi sonucu kadının zehirlendiği keşfedildi.
Otopsi bulguları Isabel'in vücudunda normal kadmiyum seviyesinin 200 katı ve normal manganez seviyesinin 20 katı olduğunu ortaya çıkardı.
Çift, yaşlı kadına demans teşhisi konulduktan sonra harcamalarını açıklamak için uzmanlara götürdüklerini öne sürdü.
Ancak yetkililer, bunama teşhisine dair bir kayıt olmadığını söylerken, komşuları da çiftin onu ihmal ettiğini iddia etti.