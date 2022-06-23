Oyuncu Merve Boluğur otobüste (Toplu taşıma kullanan ünlüler)

Mert Fırat

Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat, Kadıköy metrosunda seyahat etti. 36 yaşındaki ünlü oyuncu metronun içinde yaptığı selfie'yi "Metroculuk. Kadıköy-Ataşehir" notuyla Instagram sayfasına yükledi.

'BEN HEP BURALARDAYDIM'

Fırat metro kullanmasıyla ilgili haber ve yorumlar üzerine Twitter üzerinden açıklama yaptı:

"Vah vah bunu “haber” sananlara..

Bir de altina şov yapıyor diye yazanlar

“ Ün ” zokasını yutmadım çok şükür,

Hiç ara vermedim ne metroya ne vapura vermeyeceğim de.

Ben hep buralardaydım da siz yeni farkettiniz demeli herhalde"