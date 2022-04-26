Oyuncu Misha Collins biseksüel olduğunu yalanladı

"FENA HALDE BATIRDIM VE YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Ancak ünlü aktör, biseksüel olduğu iddialarını kesin bir dille yanıtlayarak heteroseksüel olduğunu ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.

Collins, cinsel yönelimi hakkındaki yanlış anlaşılmaları, “Hafta sonu yanlış konuştuğum için çok özür dilemek istiyorum. Hayran toplantısında seyircilerle konuşurken, “Sorduğum soruya, benim üçü de, yani içe dönük, dışa dönük ve biseksüel” demiştim. Buradaki niyetim cinsel yönelimimi tartışmak değildi. Ama fena halde batırdım ve yanlış anlaşıldım” sözleriyle yalanladı.