Oyuncu Misha Collins biseksüel olduğunu yalanladı

Haberler - ntv.com.tr | 26.04.2022 - 10:07
İki yıl önce yayınlanan gerilim ve korku türündeki dizi Supernatural’da Castiel karakterine hayat veren oyuncu Misha Collins, biseksüel olduğu iddialarını yalanladı.
Collins, önceki gün eski dizisinin hayran toplantısında bir konuşma yapmış ve aktörün sözlerinden biseksüel olduğu çıkarılmıştı.
47 yaşındaki aktör, toplantıda cinsel yönelimi hakkında konuşurken, izleyicilere ustalıkla sorular yöneltmiş ve cevaplayarak kendi hakkında açıklamalar yapmıştı.
Collins izleyicilere, “Kaçınız kendini içe dönük kabul ediyor? Kaçınız dışa dönük?” sorularını yöneltmişti.
Ardından hayranlarına, “Peki kaçınız biseksüel?” sorusunu yönelten oyuncu, seyirci alkışlarının ardından, “Benim üçü de” şeklinde yanıtlamıştı.
Ancak ünlü aktör, biseksüel olduğu iddialarını kesin bir dille yanıtlayarak heteroseksüel olduğunu ve sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı.
Collins, cinsel yönelimi hakkındaki yanlış anlaşılmaları, “Hafta sonu yanlış konuştuğum için çok özür dilemek istiyorum. Hayran toplantısında seyircilerle konuşurken, “Sorduğum soruya, benim üçü de, yani içe dönük, dışa dönük ve biseksüel” demiştim. Buradaki niyetim cinsel yönelimimi tartışmak değildi. Ama fena halde batırdım ve yanlış anlaşıldım” sözleriyle yalanladı.
Bu yanlışı düzelmesi gerektiğini vurgulayan Collins, “Biseksüel değilim, heteroseksüelim. Ancak aynı zamanda müttefikim ve yapmak istediğim en son şey LGBTI+ topluluğunun mücadelelerini yanlış desteklemek olur. Kimliklerimizi dürüstçe ifade etme ve istediğimiz kişiyi sevmekte özgürüz, buna inanıyor ve bunu destekliyorum” diye konuştu.
Collins konuşmasının sonunda yanlış anlaşıldığı için tekrardan özür dileyerek, “Yanlış bir anlatım dili kullandığım için özür dilerim. Daha iyi bir destekçi olmak istiyorum. İşleri daha da kötüleştirmek istemiyorum. Öğrenmeye, dinlemeye ve daha iyisini yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.